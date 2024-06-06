Фестиваль русской культуры проведут для челябинцев 12 июня

В программе — песни, пляски и хоровод

В День России главную пешеходную улицу Челябинска заполонят ремесленники, торговцы и артисты в традиционных народных костюмах. Как поделились в мэрии, на Кировке пройдет фестиваль русского фольклора и культуры с выступлениями творческих коллективов, хороводами и ярмаркой.

С 13 часов на Кирова заработают торговые ряды — неотъемлемая часть народной культуры. На ярмарке свою продукцию представят мастера народного творчества.

С 15 до 18 часов пройдут мастер-классы по созданию традиционного костюма с элементами современности, вышивке и валянию из шерсти, русским традициям и народной песне.

Хедлайнером фестиваля станет фолк-группа «Матреха». Также для челябинцев выступят лучшие коллективы региона с театрализованными музыкальными постановками, русскими народными забавами, песнями и плясками.