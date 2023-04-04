В Челябинской области сняли художественный фильм о Федоре Плевако

Знаменитого адвоката сыграл троицкий реставратор Михаил Зверев. Оцените сходство

Независимые кинематографисты из объединения «Кино по-троицки» за неполные два месяца придумали и сняли художественный фильм об адвокате Федоре Плевако, который был уроженцем их города (семья переехала в Москву, когда тот был еще ребенком). Кино приурочили ко дню рождения легендарного земляка 25 апреля.

«Кино по-троицки» — это сообщество влюбленных в кино людей, ни один из которых не имеет профессионального образования. Актив группы сформировался на исторических реконструкциях Великой Отечественной войны.

«У нас в Троицке в 2021 году челябинские ребята снимали фильм „Братья Елькины“. Был всего один съемочный день. Я играл эпизодическую роль жандарма (сказали, что я очень похож). Целый день наблюдал за съемочным процессом, за работой режиссера, оператора, актеров, всей команды. И подумал: „Так вот чем я хочу заниматься! Я хочу снимать кино!“», — рассказывает руководитель проекта «Кино по-троицки» Сергей Верховцев.

Съемочная группа фильма «Плевако. Адвокат страстей человеческих». На первом плане с тарелкой — Сергей Верховцев

В режиме хобби и отдыха после работы ребята сняли три короткометражки, одну даже по рассказам Чехова, и приступили к истории легендарного адвоката Федора Плевако. Сергей Верховцев, выпускник Челябинского военного автомобильного училища и руководитель страхового агентства, выступил автором идеи, автором сценария и режиссером.

«Известно множество историй про великого адвоката, который мог одной фразой повернуть дело и решить судьбу человека. Я прочитал, наверное, большинство из опубликованных в открытом доступе материалов. Сложно сказать, конечно, так ли все происходило на самом деле, или факты обросли мифами и домыслами, но… Я выбрал историю про дело купца и проститутки, которая наутро решила заявить в полицию на своего соблазнителя. Защищал купца Плевако. Одного наивного вопроса адвоката было достаточно, чтобы опрокинуть дело. Мы назвали фильм: „Плевако. Адвокат страстей человеческих“», — рассказал Сергей Верховцев Первому областному информационному агентству.

Слева — исполнитель главной роли коллекционер и реставратор Михаил Зверев, внешнее сходство которого с Плевако несомненно

Троицк оказался роскошной съемочной площадкой для исторического фильма: снимали в Доме Яушевых, который является объектом культурного наследия, в старинном Троицком краеведческом музее, вдоль знаменитых Торговых рядов, в Троицком филиале ЧелГУ, Доме-музее купеческого быта, который принадлежит исполнителю главной роли Михаилу Звереву.

В съемочной группе 50 человек, среди которых студенты медицинского колледжа и ЧелГУ, ветеран ВДВ, сотрудники краеведческого музея…

«Я впервые участвую в качестве актера в художественном фильме. Разумеется, у меня за плечами имеется педагогический опыт, и лекции для студентов проводил сотни и сотни раз, где как раз необходимо ораторское искусство и умение привлечь аудиторию к теме лекции, занятия. Приятно удивило, что кинолюбители учитывают всё до мельчайших подробностей, начиная от формы пуговиц на мундире и заканчивая обстановкой в купеческом доме, в зале суда и так далее. Местные кинематографисты тоже в какой-то мере взялись за краеведческую работу и вносят свой вклад в историю Троицка»,— рассказывает о съемках троицкий историк и краевед Рауф Гизатуллин, который сыграл судью.

Историк, преподаватель, краевед Рауф Гизатуллин в роли судьи



Для киношников из Троицка съемки — это история не про деньги, а про любовь. Все работают бесплатно. Сергей Верховцев говорит, что будет рад, если получится показать фильм на одной из троицких площадок в рамках форума, посвященного адвокату Федору Плевако, или в качестве одного из событий к Дню города, которому в этом году исполняется 280 лет.

Трейлер фильма «Плевако. Адвокат страстей человеческих» с разрешения авторов публикуется впервые на 1obl.ru.

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