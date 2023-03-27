В Челябинске стартует международный фестиваль «Человечное кино»

На кинофест пришло больше 400 заявок из 15 стран

1 апреля в Челябинске стартует Международный фестиваль «Человечное кино», где независимые кинематографисты и студенты киношкол представляют свои дебютные работы. В этом году в фестивале примут участие 28 режиссеров из пяти стран: России, Ирана, Латвии, Израиля и Кыргызстана.

Открытая конкурсная программа будет проходить 1 и 2 апреля в концертном зале ЧГИКа (1-й корпус): фильмы будут идти нон-стоп, вход свободный.

«Кроме того, мы устраиваем питчинг для кинематографистов и впервые для мультипликаторов. Лучший кинопроект получит приз — 50 тысяч рублей. Участвуют претенденты из всех городов России», — добавила программный директор фестиваля Мария Онипкина.

1 апреля в кинотеатре «Урал» состоится открытие фестиваля «Человечное кино» и показ фильма «Схема» (главный приз в секции Generation Берлинского кинофестиваля, 2022) казахского режиссера Фархата Шарипова. 2 и 3 апреля в кинотеатре «Знамя» запланированы внеконкурсные показы короткометражных фильмов «Девчонки о девчонках» и «Пацаны о пацанах». Все мероприятия кинофестиваля бесплатные, вход по регистрации.

Среди гостей фестиваля «Человечное кино» — режиссеры Андрей Загидуллин (Челябинск) и Борис Гуц (Стамбул), композитор Тео Тао, художник-постановщик Лу Марсулимова (Москва), актер, режиссер и драматург Ринат Ташимов (Москва), председатель союза кинематографистов Кыргызстана, режиссер Айбек Дайырбеков, программный директор фестивалей Александра Жукова (Москва).

Лучшие работы покажут на закрытии 4 апреля в студии-театре «Манекен» (ул. Сони Кривой, 79а). 18+



