В Челябинской области снимают советское кино о любви

Проект режиссера из Снежинска называется «Времени нет»

«Мы нашли идеальную площадку для съемок — поселок Новогорный в Челябинской области. Выбрали актеров из театров Челябинска, Екатеринбурга, Каменск-Уральского. Над фильмом работает талантливый композитор Александр Серебряков из Екатеринбурга. Челябинская группа Ghost Radio с нами сотрудничает, прекрасные ребята. Сценарий не оставляет меня. Пока не сниму кино, я не успокоюсь»,

— рассказывает режиссер Валерий Зырянов.

«В министерствах никак не могли согласовать правила и условия для кинопроектов, которые могли бы претендовать на финансирование из регионального бюджета. Очень здорово лоббировал этот вопрос наш земляк, гендиректор „НМГ-Студии“ Дмитрий Табарчук. Уже было постановление губернатора о том, что появляется такая строчка в бюджете. Уже ликовало местное киносообщество. Но до сентября 2022 года никаких правил и условий распределения этих денег не было. И вот когда в сентябре наконец появился этот разъяснительный документ, выяснилось, что ни один из местных кинопроектов под них не подходит! Ребята снимали с начала года и не рассчитывали на эти условия, снимали подешевле, чеки не подшивали… И собрать за две-три недели нужный пакет финансовых документов просто нереально. Таким образом, отличная идея обанкротилась»,

— поясняет директор Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин.

«Специального фонда для кинопроектов нет. В 2022 году были реализованы меры поддержки: проведено два образовательных киноинтенсива для молодых кинематографистов, три кинофестиваля, а также был объявлен конкурс на частичное возмещение расходов на производство фильмов в Челябинской области, но, к сожалению, ни одной заявки не поступило. В этом году регион финансирует только кинофестивали»,

— сообщили в Минкульте.



