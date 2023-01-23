Кинематографист Валерий Зырянов, руководитель Детской студии анимации в Снежинске, приступил к съемкам полнометражного художественного фильма по собственному сценарию. Рабочее название картины — «Времени нет».
Валерий написал сценарий о времени своей молодости — 1960—1970-х годах, провел кастинг, набрал съемочную группу и отснял несколько сцен. Сначала это была драма, потом автор переработал текст, и получилась «музыкальная и эксцентричная трагикомедия» о дружбе и любви. По сюжету два друга встречаются случайно спустя 50 лет после детства и вспоминают, как когда-то поспорили, кого из них выберет красивая библиотекарша.
«Мы нашли идеальную площадку для съемок — поселок Новогорный в Челябинской области. Выбрали актеров из театров Челябинска, Екатеринбурга, Каменск-Уральского. Над фильмом работает талантливый композитор Александр Серебряков из Екатеринбурга. Челябинская группа Ghost Radio с нами сотрудничает, прекрасные ребята. Сценарий не оставляет меня. Пока не сниму кино, я не успокоюсь», — рассказывает режиссер Валерий Зырянов.
Стоимость проекта составляет 20 миллионов рублей. Чтобы зайти на производство фильма, автор ищет инвесторов: он рассчитывает в мае-июне построить павильон в Новогорном, в августе за 20 съемочных дней все отснять, а осенью монтировать картину. Режиссер обратился за поддержкой в Фонд 2020, ведет переговоры с министерством культуры Челябинской области.
В бюджете Челябинской области в 2022 году была статья на поддержку местного кинематографа: на развитие кинопроизводства, рибейт и финансирование местных проектов было выделено 25 миллионов рублей. Именно благодаря этому региональному финансированию в прошлом году были проведены масштабные киноинтенсивы «100 киношников Урала» и «100 мультяшников Урала». Но кинопроизводители денег не получили.
«В министерствах никак не могли согласовать правила и условия для кинопроектов, которые могли бы претендовать на финансирование из регионального бюджета. Очень здорово лоббировал этот вопрос наш земляк, гендиректор „НМГ-Студии“ Дмитрий Табарчук. Уже было постановление губернатора о том, что появляется такая строчка в бюджете. Уже ликовало местное киносообщество. Но до сентября 2022 года никаких правил и условий распределения этих денег не было. И вот когда в сентябре наконец появился этот разъяснительный документ, выяснилось, что ни один из местных кинопроектов под них не подходит! Ребята снимали с начала года и не рассчитывали на эти условия, снимали подешевле, чеки не подшивали… И собрать за две-три недели нужный пакет финансовых документов просто нереально. Таким образом, отличная идея обанкротилась», — поясняет директор Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин.
Что касается региональной поддержки кинопроектов в 2023 году, в министерстве культуры Челябинской области на запрос редакции Первого областного информагентства ответили так.
«Специального фонда для кинопроектов нет. В 2022 году были реализованы меры поддержки: проведено два образовательных киноинтенсива для молодых кинематографистов, три кинофестиваля, а также был объявлен конкурс на частичное возмещение расходов на производство фильмов в Челябинской области, но, к сожалению, ни одной заявки не поступило. В этом году регион финансирует только кинофестивали», — сообщили в Минкульте.
Самым заметным из кинопроектов, осуществленных в 2022 году в Челябинской области, стал фильм Светланы Поповой «Братья Елькины», премьера которого состоялась в сентябре 2022 года. Режиссер получила на его производство 1,5 миллиона рублей тремя разными грантами и рассказывала, что этой суммы хватило примерно на два съемочных дня.
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