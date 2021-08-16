В Челябинской области нарисовали первое гигантское граффити в рамках фестиваля «Наш Mural»

Рисунок с журавлями появился в Магнитогорске

В Челябинской области продолжается фестиваль граффити «Наш Mural». В выходные закончилось создание первого большого граффити на фасаде жилого дома в Магнитогорске. Художник Висмут Тляшев дорисовал журавлей и бумажных журавликов на фасаде жилого дома по адресу ул. Зеленый лог, 27.



«В Японии есть поверье: если сделать тысячу журавликов (по-японски „цуру“) и загадать желание, оно обязательно сбудется. Этот мурал — не только пожелание удачи и счастья всем горожанам Магнитки, он еще и отголосок Олимпиады в Японии. Таким образом художники отправляют добрый привет участникам Олимпиады, с благодарностью и пожеланиями удачи в дальнейших спортивных достижениях», — объяснила пресс-секретарь фестиваля «Наш Mural» Ольга Щеклеина.





В рамках фестиваля «Наш Mural» в Челябинской области создадут 13 граффити на фасадах домов. В Челябинске в микрорайоне Парковый Дмитрий Бозик из Казани приступил к работе над муралом по адресу Бейвеля, 27. В Копейске Георгий Куринов сделал набросок граффити на фасаде десятиэтажного дома по адресу Коммунистическая, 16. В Миассе идет работа над граффити по адресу ул. Колесова, 1.

Граффити в Миассе на Колесова, 1. Источник фото — vk.com/freemiass



В Троицке художник Роман Мураткин наносит последние штрихи на граффити по адресу ул. Карташова, 51А.

Троицк, ул. Карташова, 51А. Источник фото — Instagram.com/troitsk74



Стоит отметить, что муралы рисуют и вне фестиваля. Так, по адресу Бейвеля, 46 художник Тимур Абдуллаев создает с командой райтеров граффити девушки с городом в волосах, а по улице Монакова, 6 фасад украсили рисунком «Окна в Италию».



