В челябинском микрорайоне Парковый два фасада украсят гигантскими граффити

На стене дома по улице Бейвеля, 46 работа уже началась

В Парковом летом появится два новых мурала. Гигантские рисунки украсят многоэтажные здания по адресу Бейвеля, 46 и на Бейвеля, 27.



Над граффити по адресу Бейвеля, 46 работа началась. На стене десятиэтажного дома известный челябинский художник Тимур Абдуллаев вместе с другими райтерами рисует портрет девушки. В волосах красотки запутались цветы и высотки, вокруг порхают бабочки. Работать над граффити художники будут неделю.

«Мурал мы рисуем с командой райтеров Graffiticrew. У меня уже большой опыт в создании таких больших арт-объектов, а вот у ребят в команде нет. Поэтому получается, что создание этого граффити — это мастер-класс для уличных художников по созданию муралов», — объяснил Тимур корреспонденту Первого областного информационного агентства.

Над муралом по адресу Бейвеля, 46 работа началась



Второй мурал появится на здании через дорогу. Над ним будет работать художник из Казани Дамир Бозик в рамках фестиваля граффити «Наш Mural». Как сообщили организаторы фестиваля, Дамир приступит к работе, когда приедет в Челябинск. Рабочее место для него уже готово.



Второй мурал появится на фасаде здания по Бейвеля, 27



В прошлом году Дамир Бозик приезжал в Миасс, где на фасаде жилого дома нарисовал медведя.

Мурал от Дамира Бозик в Миассе, 2020 год



Отметим, что фестиваль граффити «Наш Mural» стартовал в Челябинской области в августе и продлится до конца лета. За это время в 13 городах области художники со всей страны нарисуют 13 муралов