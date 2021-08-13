На серых стенах двухэтажного здания по адресу Чайковского, 183а художник Тимур Абдуллаев изобразил радужный город: он нарисовал дома, деревья и гуляющих местных жителей. Как сообщили в поликлинике, стены покрасили в ходе ремонта фасада. Изначально планировали просто перекрасить здание в однотонный цвет, но потом возникла идея заказать роспись художнику.



«Тимур и раньше сотрудничал с нашей поликлиникой. Около трех лет назад он сделал рисунок в холле поликлиники на Чайковского, а не так давно расписал фасад нашей поликлиники на Краснознаменной. Поэтому ему доверили заняться фасадом на Чайковского»,

— прокомментировал главврач детской поликлиники № 4 Павел Визе корреспонденту Первого областного информагентства.





Рисунок согласовали с управлением архитектуры Челябинска. Работы продолжались 43 дня. Работать быстрее мешали погодные условия. Но в итоге фасад площадью 300 квадратных метров не только расписали, но и отремонтировали: замазали трещины и помыли стены.



«До покраски на поликлинику было страшно взглянуть. Были серые стены, будто это не поликлиника, а тюрьма. Хотелось это изменить, чтобы дети не боялись заходить внутрь к врачам. Надеюсь, это удалось», — прокомментировал работу Тимур Абдуллаев.





Тимур Абдуллаев рисует граффити в Челябинске и области уже около десяти лет, на его счету больше сотни работ. В прошлом году он разрисовал подземный переход у здания «Ритма» на площади Революции, у ТРК «Родник» изобразил гигантских китов, а весной в Южноуральске украсил многоэтажные здания репродукциями картин известных художников. Кроме того, Тимур много лет бесплатно разрисовывал стены различных социальных учреждений: поликлиник, интернатов и детских садов. Художник просил оплатить только краску, а за работу денег не брал.





Отметим, что также в Челябинской области стартовал фестиваль граффити «Наш Mural». К концу августа в 13 городах области разрисуют 13 фасадов. Работают над рисунками художники со всей страны.