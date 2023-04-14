В Челябинской области «мужика с дразнилкой» перенесли на другое место

Спорный арт‑объект Кыштыма убрали на время благоустройства набережной

В Кыштыме Челябинской области убрали спорный арт-объект — скульптуру металлурга с дразнилкой. Статуя в русле реки Кыштымки появилась в 2021 году, ко Дню металлурга. А создал ее художник-скульптор Иван Горшков в рамках творческой резиденции Уральской биеннале современного искусства.

Глава города тогда оценила подарок как событие, которое вызовет резонанс.

«В скульптуре пересекаются история города, его индустриальное начало, природные богатства края, непривычные формы и материалы. Очень современное искусство. Я так понимаю, что мы должны подготовить кыштымцев к тому, что на речке появится необычный, современный арт-объект. Знаю, что это событие вызовет и повышенный интерес, и резонанс. Ведь отношение к современному искусству у всех разное», — говорила глава Кыштыма Людмила Шеболаева в интервью Первому областному информагентству.

И она оказалась права. Жители в течение года строчили гневные письма в администрацию, дошло даже до обращений губернатору. Участники инициативной группы требовали убрать спорный арт-объект из центра города и «вообще вернуть автору».

Внезапно пожелание жителей совпало с планами администрации. В городе приступили к пусть и длительной, но реконструкции и благоустройству набережной.

Где хранят «мужиков с дразнилками»

В качестве первого этапа необходимо очистить русло реки Кыштымки, так что мужика с дразнилкой вытащили из реки и увезли в Лабораторию Б поселка Сокол под Снежинском. Это рассекреченный военный санаторий, где в советское время находилась тайная лаборатория по изучению влияния радиации на живые организмы. Лаборатория Б была (и является) еще одной площадкой для творческих проектов Уральской биеннале.

Напомним, Уральская биеннале современного искусства — большой творческий проект по превращению индустриальных территорий в арт-объекты и точки притяжения для туристов. Эксперты и художники-участники путешествуют по выбранным площадкам — арт-резиденциям, погружаются в городской контекст и создают в итоге удивительные вещи. Так, в комнатах здания Лаборатории Б открылась выставка «Звенящий след», в Березовском карьере под Саткой появилось несколько сотен зеркал, в самой Сатке — несколько необычных граффити, а в Кыштыме — «дразнилка».

В этом году биеннале проходит в необычном формате. Новых арт-объектов не запланировано. Зато в Кыштым и в поселок Сокол (а именно эти территории прошли конкурсный отбор на участие) приедут эксперты — архитекторы, дизайнеры, художники и искусствоведы. Они изучат территории для развития, дадут оценку туристическому потенциалу этих мест и подскажут идеи, как превратить исчерпавшие себя заводские и научные объекты в интересные обычным людям.

Вернется ли мужик?

Реконструкция набережной Кыштыма — проект грандиозный. Еще осенью в Кыштыме состоялась встреча горожан и архитекторов «Проектной группы 8». Обсуждали проект развития центральной исторической части города — набережную и саму центральную площадь. Идеи «Проектной группы 8», оформленные в дизайн-бук, были поданы на федеральный конкурс проектов по развитию малых городов. Региональный этап и первичный отбор Кыштым прошел. Но на федеральном уровне проект из Челябинской области хоть и оценили высоко, но средства не выделили.

Впрочем, в администрации города надежд не теряют: летом 2023 года состоится другой федеральный конкурс на благоустройство. А пока — есть время, чтобы очистить территорию будущей набережной от мусора, разрушенных конструкций и арт-объектов.

При этом власти заявляют, что, когда набережная будет готова, скульптуру вернут в город.

«После завершения работ по благоустройству набережной скульптура „Дразнилка“ вернется в Кыштым. В проекте новой набережной предусмотрена для этого подходящая площадка. Учитывая различные мнения жителей, будет проведено голосование по выбору места для размещения арт-объекта», — сообщили в администрации Кыштыма.

Часть жителей с этой идеей не согласна, но, кажется, это будет уже другая история. В конце концов, кыштымский «Алешенька» тоже вызывал много споров.