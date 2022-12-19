В Челябинской области жители требуют убрать «мужика с дразнилкой»

Кыштымцы так и не полюбили необычный арт-объект и собирают подписи на его демонтаж

«В скульптуре пересекаются история города, его индустриальное начало, природные богатства края, непривычные формы и материалы. Очень современное искусство. Я так понимаю, что мы должны подготовить кыштымцев к тому, что ко Дню металлурга на речке появится необычный, современный арт-объект. Знаю, что это событие вызовет и повышенный интерес, и резонанс. Ведь отношение к современному искусству у всех разное»,

говорила Людмила Шеболаева в интервью Первому областному информагентству.

«Мы будем продолжать настаивать на том, что подобные арт-объекты должны находиться в музеях современного искусства, но не в исторических городах. В нашем родном городе Кыштыме ни подобных объектов, ни площадок для выставки подобных объектов, тем более в центре города, быть не должно!»

— говорит Юлия Золотова, жительница Кыштыма и одна из участниц протестного движения.

«В период подготовки к проведению работ по благоустройству набережной и очистке русла речки объект с данной территории будет извлечен. Проектом благоустройства набережной присутствие арт-объекта действительно предусмотрено. Учитывая различные мнения жителей, будет проведено голосование по выбору места для размещения арт-объекта»,

— отвечает глава города Людмила Шеболаева на запрос инициативной группы.

