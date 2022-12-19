Под обращением к губернатору — уже более 1000 подписей. Так в Кыштыме протестуют против необычного арт-объекта, установленного в русле реки Кыштымки летом 2021 года. Инициативная группа пишет письма на имя главы администрации города Людмилы Шеболаевой и губернатора Алексея Текслера.
Напомним, Кыштым дважды становился площадкой для арт-резиденции Уральской биеннале современного искусства. В рамках проекта в городе проводились встречи с художниками и скульпторами, открывались новые туристические и арт-маршруты. А в финале в городе создавался арт-объект, который должен был стать точкой притяжения для гостей и туристов.
В 2021 году такой арт-объект создал художник из Воронежа Иван Горшков. Во время ознакомительной экскурсии он побывал в металлургических цехах графитового и медеэлектролитного заводов Кыштыма. Тут он и увидел «дразнилку» — сырое сосновое или березовое бревно, которым, как половником, перемешивают медь во время плавки, чтобы избавиться от оксидов. Исторический процесс заинтересовал художника, и именно такой арт-объект он решил встроить в культурный слой Кыштыма.
В своей мастерской Иван сварил металлического «металлурга», а бревно отлил из искусственного камня. «Дразнилку» установили ко Дню металлурга, 19 июля 2021 года.
Глава города тогда оценила подарок как событие, которое вызовет резонанс.
«В скульптуре пересекаются история города, его индустриальное начало, природные богатства края, непривычные формы и материалы. Очень современное искусство. Я так понимаю, что мы должны подготовить кыштымцев к тому, что ко Дню металлурга на речке появится необычный, современный арт-объект. Знаю, что это событие вызовет и повышенный интерес, и резонанс. Ведь отношение к современному искусству у всех разное»,
— говорила Людмила Шеболаева в интервью Первому областному информагентству.
Сейчас в городе нарастает недовольство. Представители инициативной группы заявляют, что странному арт-объекту не место в городе. И уж тем более в самом центре, напротив Вечного огня.
«Мы будем продолжать настаивать на том, что подобные арт-объекты должны находиться в музеях современного искусства, но не в исторических городах. В нашем родном городе Кыштыме ни подобных объектов, ни площадок для выставки подобных объектов, тем более в центре города, быть не должно!» — говорит Юлия Золотова, жительница Кыштыма и одна из участниц протестного движения.
Среди недовольных — заводчане, ветераны труда, сотрудники музея и простые жители города. Они предлагают «вернуть подарок автору», а территорию вокруг благоустроить.
Впрочем, отчасти их идеи совпадают и с планами администрации. Реконструкция набережной реки Кыштымки запланирована на ближайшее время. Еще осенью в Кыштыме состоялась встреча горожан и архитекторов «Проектной группы 8». Обсуждали проект развития центральной исторической части города — набережную и саму центральную площадь. Идеи «Проектной группы 8», оформленные в дизайн-бук, были поданы на федеральный конкурс проектов по развитию малых городов. Если жюри выберет кыштымский проект, то город получит финансирование на его реализацию.
Добавим, что города Челябинской области в этом конкурсе участвуют регулярно. Так, в 2022 году в Аше продолжают строительство «Ашинского меридиана», а в Трехгорном практически закончили парк «Глухарь». Оба проекта получили средства за счет побед во всероссийском конкурсе в 2021 году. А в 2019 году благодаря конкурсу в Карабаше появилась Аллея ветеранов.
В кыштымском проекте арт-объект учитывается. Но для него нашли более подходящее место — на специальной площадке для творческих выставок и экспонирования арт-объектов. Совсем убирать «дразнилку» власти не планируют, как, впрочем, и переплавлять статую или возвращать автору. Впрочем, вопрос о спорной скульптуре администрация города оставила открытым.
«В период подготовки к проведению работ по благоустройству набережной и очистке русла речки объект с данной территории будет извлечен. Проектом благоустройства набережной присутствие арт-объекта действительно предусмотрено. Учитывая различные мнения жителей, будет проведено голосование по выбору места для размещения арт-объекта», — отвечает глава города Людмила Шеболаева на запрос инициативной группы.
Мы будем следить за развитием этой истории.
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