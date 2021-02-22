Время обнимать: как художники Уральской биеннале превратят Челябинскую область в арт-объект

В Челябинске откроют немецкую художественную школу, а в бывшем санатории НКВД под Снежинском — индустриально-архитектурный кластер

Осенью 2021 на Урале состоится 6-я Уральская биеннале современного искусства. Основная площадка события располагается в Екатеринбурге, но художники собираются создавать арт-объекты по всему Уралу. Помогать им в этом будут кураторы из Екатеринбурга и городов-участников.



Медный «оркестр» швейцарского художника Руди Десельера в зале усадьбы Демидовых в Кыштыме, 2017 год

Фото: «Кыштымский рабочий»



Уже известно, что выездными площадками станут Челябинск, Сатка, Кыштым и поселок Сокол под Снежинском, а в Свердловской области художники поедут осваивать территории Асбеста, Нижнего Тагила, Полевского, Сысерти и поселка Черноисточинск.



Проект «Бесконечности» в Березовском карьере, Сатка. Художник — Ольга Киселева, 2019 год

Каждый год организаторы Уральской биеннале определяют тему выставки, философскую и немного экзистенциальную. В 2021 биеннале пройдет со словами «Время обнимать и уклоняться от объятий». Это слегка измененная фраза из ветхозаветной Книги Екклесиаста, примерно с того же абзаца, что и строчка о камнях, которые пора разбрасывать и собирать.

Любопытно, что тема выставки родилась в январе 2020 года, когда о пандемии еще никто не говорил. Предметом осмысления станут касание, право на прикосновение, границы тела и нормы межличностной коммуникации. Это помогло определить сразу и кураторов арт-резиденций, и основное их направление — стать ближе, погрузиться в среду, приобщить к искусству всех желающих.



Второй вариант медного «оркестра» швейцарского художника Руди Десельера, смонтированный на площадке в Екатеринбурге



Продюсером арт-маршрутов стала Анна Акимова, активно продвигающая индустриальность малых городов Урала, и художник Владимир Селезнев, обладатель премии в области современного искусства «Инновация». Он, кстати, предложил вооружиться принципом партисипативности, то есть привлекать к работе с арт-объектом жителей, а также создавать вещи site-specific, полностью вписанные в площадку.



Художник Владимир Селезнев. Фото: Марат Муллыев, 1obl.ru

«Для меня это классический формат резиденции, когда художник приезжает и делает арт-объект для города. Я сам делал подобные проекты с местными жителями и понимаю, что площадка не может быть просто ресурсом для художника. Проекты должны оставаться в городах. А для основной выставки в Екатеринбурге про каждый из созданных арт-объектов будет сниматься фильм», — говорит Владимир Селезнев.

Уральская индустриальная биеннале — а индустриальность — это главная особенность проекта, — использует заводские площадки и промышленные территории, современные и исторические. Поэтому каждый год команда кураторов подбирает новые объекты, в границах которых художники Биеннале будут создавать свои произведения.



Анна Акимова. Фото: Марат Муллыев, 1obl.ru

«В этом году города и площадки впервые могли заявить о себе сами — подать заявку на участие. Могу сказать, что из Челябинской области мы получили более 20 заявок. Выбор пал на Кыштым, сам Челябинск, поселок Сокол. Сатка сотрудничает с Биеннале достаточно давно и является регулярной площадкой проекта. Нам важно, чтобы на территориях были доверенные партнеры, которые заинтересованы в работах художников, активно себя проявляют», — рассказывает Анна Акимова.

От Челябинска поступили сразу три разные заявки. Проект Биеннале в области реализуется за счет гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала, а также при поддержке Российско-Германской внешнеторговой палаты, Гёте-Института и Челябинского института культуры.

«Поэтому мы решили сделать проект, который мог бы задействовать всех: частных лиц, некоммерческие предприятия и муниципалитет. Уже известно, что это будет образовательный проект, «лаборатория современного искусства» от двух немецких художников-профессоров на базе Челябинского института культуры. Две недели в офлайн и онлайн-формате будут идти лекции и мастер-классы. А в результате художники и кураторы проведут выставку студенческих работ в пространстве Дома фотографов в здании Дома печати, Историческом музее и на промышленной территории творческого кластера Svoboda 2»,— раскрывает карты Анна Акимова.



Детлеф Шлагхек и Леонид Харламов на презентации DAKK в Краснодаре



Школа двух художников Детлефа Шлагхека и Леонида Харламова Deutsche Akademie der Künste in Chelyabinsk будет открыта с 10 по 25 мая на базе ЧГИК. Детлеф и Леонид — основатели галереи Schlecker в городе Киль, Германия и авторы международного проекта «Карантин». В группу примут 20 студентов, которые будут ходить на лекции и мастер-классы, сдавать экзамены и выпускную работу. И как раз эти дипломные проекты станут тем самым арт-объектом, который немецкие авторы подарят городу.

Подать заявку в Академию может любой, условия и контакты будут опубликованы в группах Уральской биеннале в соцсетях. Кстати, некоторые лекции и классы проведут онлайн для всех желающих. Первые пристрельные визиты художников в Челябинск запланированы на март.

Новые граффити Сатки

В Сатке создавать новый арт-объект будет Андрей Оленев, уличный художник из Нижнего Новгорода. В портфолио Оленева — сотни рисунков на стенах старых домов, несколько живописных выставок и арт-проектов. Зимой он рисует на сбитых дощатых холстах, которые потом расставляет по всему городу.

Кроме того, с другими художниками и при поддержке местного бизнеса Андрей Оленев открыл несколько творческих пространств для выставок.

Художник Андрей Оленев



Уже через неделю художник проведет открытую встречу (в Zoom) с саткинскими представителям, фондом «Собрание» и «Магнезитом». В постоянной резиденции культурного проекта (соглашение об этом Фонд «Собрание» и Уральский филиал Государственного центра современного искусства подписали в октябре 2016 года) готовят площадку и ждут кураторов и художника в начале марта.

«Несколько лет Сатка является частью крупнейшего международного проекта в сфере современного искусства в нашей стране — Уральской индустриальной биеннале, которая с 2010 года исследует индустриальность. За прошедшее время в ней приняли участие более 300 художников из 70 стран, а площадками стали десятки заводов Урала, в их числе — саткинский „Магнезит“. Безусловно, основная заслуга в том, что Сатка стала постоянной арт-резиденцией биеннале, принадлежит акционерам Группы Магнезит и Фонду поддержки и сохранения культурных инициатив „Собрание“. У нас воплощали в жизнь свои уникальные и экспериментальные творческие проекты художники не только из России, но и из Франции, Швейцарии, Италии и других стран. Жители района стали участниками мастер-классов, перформансов, лекториев, экскурсий и других мероприятий», — подчеркивает Александр Глазков, глава Саткинского района.

Андрей Оленев на своей выставке. Фото Ильи Большакова, TheVillage

«Одним из последних ярких проектов стал перформанс „Бесконечность“, который был воплощен в 2019 году во время 5-й биеннале. Вместе с магнезитовцами автор проекта Ольга Киселева, художник, руководитель Департамента искусства и науки Университета Сорбонны (Париж), создала огромный символ бесконечности в Березовском карьере Группы Магнезит. Он, как и многие другие проекты биеннале, в очередной раз показал и доказал: индустриальное наследие и современное производство — это неотъемлемые составляющие культурной сферы»,

— добавляет Александр Глазков.

Медные богатства Кыштыма

Кыштым попал в список арт-резиденций биеннале второй раз. В 2017 году швейцарский саунд-художник Руди Десельер заставил медные листы «музицировать» в Белом доме усадьбы Демидовых.



Иван Горшков на выставке в 2019 году

В начале марта в уральский городок приедет Иван Горшков, воронежский художник, обладатель премии в области современного искусства «Инновация».

«Сначала художник будет знакомиться с нашими достопримечательностями, самим городом, так сказать, „погрузится в контекст“. И в эту встречу определится с площадкой, материалами. Нитку экскурсионного маршрута мы определим уже при встрече: Иван Горшков работает с металлом, вероятно, будем в первую очередь показывать ему наше индустриальное наследие, медеэлектролитный завод, промышленные территории», — говорит Алина Шмарина, директор Центра развития туризма Кыштымского городского округа.





Программу Уральской биеннале в Кыштыме поддерживает Центр развития туризма Кыштымского городского округа при участии администрации. Первый художественный опыт сказался на округе благотворно. По маршрутам Биеннале Кыштым посетили новые туристы, а благодаря арт-объекту к ситуации с Белым домом удалось привлечь внимание властей.

«Благодаря прошлой биеннале губернатор Алексей Текслер заметил наш Белый дом, помог сделать его объектом культурного наследия. Кроме того, мы смогли включить наши заводские предприятия в такую грандиозную промышленную повестку, заявить о себе на Россию и Европу. И это открывает двери для участия в грантовых конкурсах», — добавляет Алина Шмарина.

Индустриальный художник для закрытого города

В поселок Сокол, что под Снежинском, в апреле приедет Павел Отдельнов. Художник из Дзержинска (под Нижним Новгородом) буквально препарирует индустриальные ландшафты, вычищая все лишнее: людей, например, машины, собак. Оставляет на картинах самое важное — вышки ТЭЦ и ЛЭП, ангары и склады, заводы и трубы. Некоторые выглядят как вставки из лего, битые пиксели видеоигры, а некоторые — как объекты из космоса.



Павел Отдельнов, «Руины #2»

Индустриальный дизайнер познакомится с закрытыми территориями советского поселка и бывшей Лабораторией Б, секретной базой, задействованной в производстве ядерного оружия.

«Мы ждем целую архитектурную экспедицию. На территории поселка есть здания, созданные архитектором Голубевым, это памятники эпохи конструктивизма. Есть заброшенные площадки бывшего санатория НКВД — с лабораториями, виварием и даже могильником. Художник вместе с кураторами и заинтересованными студентами изучат Сокол, подготовят работы и сделают выставку, скорее всего в клубе „Химик“. И все лето до осени мы будем принимать гостей Биеннале, показывать выставку, сами здания, поселок. Уральскую биеннале поддерживает администрация Снежинска, управление культуры. Это будет позитивным опытом для нас. Знаете, не так давно у нас был фестиваль ленд-арта на островах Ершовых. Там художники сделали фантастические работы из дерева, камней, лозы и сена. Съехалось много туристов. И городу, и поселку это на пользу», — делится Алексей Липатников, владелец площадки санатория НКВД и человек, который отправил заявку от имени поселка Сокол на Уральскую биеннале.



Конструктивистский Сокол дополнят индустриальным арт-объектом. Фото предоставлено Алексеем Липатниковым

Художественные программы 6-й Уральской биеннале стартуют уже в марте. На региональных площадках вместе с художниками в арт-проектах могут участвовать все желающие. Для этого в Челябинске, Сатке, Кыштыме и Соколе будут организованы мастер-классы и public talk о том, что вообще такое современное искусство и как его понимать. Подробная программа всех встреч будет опубликована в социальных сетях Уральской биеннале и на 1obl.ru.