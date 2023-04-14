В Магнитогорске художник рисует портрет космонавта Павла Поповича на трансформаторной будке за ТРК «Континент». Райтер Михаил Котлованов задумал работу давно, но реализовать получилось только сейчас, ко Дню космонавтики.
Герой мурала — космонавт Павел Попович, дважды Герой Советского Союза, командир корабля «Союз-14», какое-то время жил в Магнитогорске, учился в Индустриальном техникуме профтехрезервов (ныне Многопрофильный колледж МГТУ им. Г. И. Носова), занимался в магнитогорском аэроклубе.
Михаил Котлованов создал уже много стрит-артов в Магнитогорске. Ранее он нарисовал портреты Владимира Маяковского, Георгия Жукова и Игоря Талькова. Кроме того, Котлованов расписывает трансформаторные будки и гаражи.
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