В Челябинской области создают мурал с космонавтом Поповичем

Портрет летчика появится в Магнитогорске

В Магнитогорске художник рисует портрет космонавта Павла Поповича на трансформаторной будке за ТРК «Континент». Райтер Михаил Котлованов задумал работу давно, но реализовать получилось только сейчас, ко Дню космонавтики.



Герой мурала — космонавт Павел Попович, дважды Герой Советского Союза, командир корабля «Союз-14», какое-то время жил в Магнитогорске, учился в Индустриальном техникуме профтехрезервов (ныне Многопрофильный колледж МГТУ им. Г. И. Носова), занимался в магнитогорском аэроклубе.



Михаил Котлованов создал уже много стрит-артов в Магнитогорске. Ранее он нарисовал портреты Владимира Маяковского, Георгия Жукова и Игоря Талькова. Кроме того, Котлованов расписывает трансформаторные будки и гаражи.

