Летом 2023 года на территории Челябинской области откроются сразу две резиденции Уральской биеннале современного искусства. Правда, не в традиционном формате визитов художников, а в виде лаборатории по развитию. Иначе говоря, на выбранные территории приедут эксперты по архитектуре, культуре, современному искусству и туризму. И помогут местным увидеть и развить туристический потенциал их города или поселка.
Конкурс среди участников лабораторий шел в марте. А сейчас названы выбранные объекты — это Кыштым, где художник Иван Горшков прошлым летом установил спорную скульптуру «Дразнилка» в русле реки Кыштымки, и поселок Сокол, где в коридорах и комнатах заброшенного санатория НКВД Павел Отдельнов создал выставку «Звенящий след», посвященную катастрофе на «Маяке».
«Это сопутствующая программа Уральской биеннале. Летом к нам приедут эксперты, которые оценят туристический и культурный потенциал Сокола, соберут круглый стол с администрацией и всеми заинтересованными и поделятся своим мнением — как привлечь туристов, какие проекты можно здесь реализовать. Кто именно будет экспертом — пока неизвестно», — рассказал Алексей Липатников, владелец площадки санатория НКВД, экскурсовод и «принимающая» сторона Уральской биеннале.
Возможно, гостевая программа лабораторий Уральской биеннале в Кыштыме и Соколе дополнится открытыми лекториями и паблик-токами для местных жителей. Полная программа летних событий будет опубликована позже.
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