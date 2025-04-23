В челябинской драме покажут историю летчика, видевшего Маленького Принца

Премьеру приурочили к 45‑летию актера Дениса Кирша

В завершение недели, 27 апреля, в Челябинском театре имени Наума Орлова представят новый спектакль «Mayday/История выжившего» по мотивам повести Экзюпери «Маленький принц» (12+). Драматический детектив покажут на малой сцене, рассказали в театре.

Летчик Антуан, лучший пилот авиакомпании, утверждает, что видел Маленького Принца. Ему не верит никто, даже дочь Росита, а историю о мальчике в пустыне все списывают на помешательство пилота, попавшего в экстремальные условия.

Театр задается вопросами, что делать в такой ситуации и кем был загадочный Маленький Принц. Что же произошло на самом деле? Как выжить, когда твой мир рушится?

Режиссером выступил Рамиль Кагарманов. В спектакле сыграют Денис Кирш (премьера как раз приурочена к юбилею актера), Татьяна Власова, Анастасия Корень, Елизавета Борок.

Напомним, в конце 2024 года Денис Кирш исполнил одну из главных ролей в еще одной новинке на малой сцене — спектакле «Собачье сердце».