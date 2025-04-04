В Челябинской драме ставят гоголевского «Ревизора»

Режиссером выступил народный артист РФ Александр Зыков

В драмтеатре Челябинска готовятся к премьере — ставят гоголевскую комедию «Ревизор» (12+). Премьера назначена на 25 и 26 апреля, сообщают в пресс-службе театра.

Режиссером-постановщиком «Ревизора» стал народный артист России Александр Зыков, подаривший драме «Женитьбу», «Царский подарок», «Шесть блюд из одной курицы», «Продавца дождя» и концерт «А песня тоже воевала».

История будет строиться на произведении Николая Гоголя о том, как совершенно рядовой постоялец гостиницы в городе N Иван Хлестаков вжился в роль высокопоставленного проверяющего и начал наводить свои порядки.

«Хлестаков посеял смуту, оставил в дураках весь город и был таков. Остался лишь вопрос: кто же это был на самом деле? Первостатейный жулик, любящий срывать цветы удовольствия, талантливый пранкер, лукавый черт под человеческой личиной, а может быть, он — зеркало жестокой правды и предвестник Страшного суда?» — задаются вопросами артисты.

В постановке задействованы актеры Борис Петров, Сергей Исмаилов, Дмитрий Олейников, Владислав Коченда, Алексей Мартынов, Анастасия Пузырева, Ольга Рождественская, Анастасия Корень и другие.

После апрельской премьеры спектакль повторят 14 мая.