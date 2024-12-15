«У вас сердце собачье, товарищ Шариков»: в челябинской Драме ставят Булгакова

Взяли за основу классику, получили эстетику

В челябинском Драмтеатре обратились к Михаилу Булгакову: на малой сцене ставят «Собачье сердце» (16+). Надеялись сделать так, чтобы у зрителя не возникло ассоциаций с советским фильмом. Получилось или нет — судите на премьере. Мы покажем снимки фотокорреспондента ИА «Первое областное» с предпоказа и скажем свое субъективное: о кино на спектакле даже не вспоминаешь, не сравниваешь.

Булгаков мистическим образом из года в год входит в топы книжных продаж, его с удовольствием экранизируют и ставят в театре, а сами зрители бегут на его новые прочтения. Он продает сам себя. Неудивительно, что и театральный Челябинск обрел постановку по классику.

«Мне кажется, время Булгакова пришло. Время его переосмысления, время, когда он по-новому зазвучит в наших головах. У нас есть своя авторская интерпретация, свой авторский взгляд: это мой разговор один на один с Булгаковым посредством артистов. Нам бы хотелось избежать сравнений, связанных с фильмом», — рассказала режиссер спектакля Дарья Догадова.

О сюжете «Собачьего сердца» рассказывать не имеет смысла. Все мы проходили в школе произведение писателя, все знаем фильм Владимира Бортко. Слету можем выдать несколько знакомых фраз: «Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку», «Господа все в Париже», «Что-то вы меня, папаша, больно утесняете». И в Драме не стали искать новых ходов, делать новые повороты или оставлять открытую концовку: все четко по автору. Но то, как реализован спектакль — чистая эстетика.

Зритель попадает не в богатую квартиру интеллигента начала XX века, а в окружение холодных железных стен. Будто в лабораторию сумасшедшего ученого. Профессор Преображенский, доктор Борменталь и другие герои во всей этой атмосфере холода и тьмы кажутся героями немого черно-белого европейского кино начала прошлого века. Визуальный ряд настолько «делает» постановку, что без него, скорее всего, сравнения с фильмом пробегали бы.

Второй элемент, от которого мурашки бегут по телу, — музыка. Звуки и картинка вкупе делают со зрителем что-то невероятное.

Как и у Булгакова, Преображенский лечит людей, ставит опыты и режет законы природы скальпелем. Помогает ему молодой педантичный Борменталь, в роль которого энергичному и яркому актеру Станиславу Масехновичу входить было трудно — характер слишком кардинально отличается.

Конечно, Преображенский (исполнитель роли — Денис Кирш) доходит до своего главного творения жизни — преображения (какая ирония) собаки в человека.

Шарика и Шарикова играет Антон Марьинских. Сначала — как бы дух собаки, ее мысли, в то время как тело собаки — лишь тень на стене. Потом герой вроде как сливается со своей тенью. Тут и понимаешь — ну, точно Шарик! И уже после операции — безобразный Полиграф Полиграфович. Видимо, настолько безобразный, что зрителям лучше не видеть его лица — оно все время спрятано под жуткой маской, скрывающей эмоции.

«В этой роли мы уходили от какого-то животного воплощения, чтобы не делать вид, что я собака. Это же не так, кого мы будем обманывать. Тем более, что эти приемы уже использовались, а нам бы хотелось найти что-то свое. А насчет Шарикова — мы попытались найти реакции, присущие человеку, которого отвергли. Который хотел любви, но не получил. Он же не сразу после операции получился каким-то плохим, а стал плохим, потому что сама ситуация, само отношение к нему сложились таким образом, что у него не было другого варианта», — поделился Антон Марьинских.

«Собачье сердце» смотрится и как комедия, и как драма. Всю постановку зритель улыбается над знакомыми фразами, «уколами» Швондеру. А под конец задумывается: «Все мы так же превратимся в животное, если сердце будет собачье? Или же собачье сердце тут ни при чем, а все дело в отвратительных мозгах?»

«Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которое существует в природе», — писал классик.

Шарик, как-никак, был отличной собакой.

Премьера «Собачьего сердца» пройдет уже сегодня,15 декабря. Скажем свое субъективное: на спектакль стоит сходить даже тем, кого не впечатлили фильм или книга. Булгаков как никогда актуален.

Напомним, режиссер «Собачьего сердца» Дарья Догадова в этом году ставила еще один спектакль в Челябинске, над которым стоит подумать, особенно родителям.