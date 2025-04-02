На сцене Челябинского театра драмы выступят артисты из Абхазии

На гастроли они привезут три постановки

Театр драмы имени Фазиля Искандера из Сухума приедет в Челябинск с гастролями. Артисты привезут три спектакля: «Пастух Махаз», «Отцы и дети» и «Софичка», сообщают в Челябинском драмтеатре.

Абхазский театр был основан в 1981 году. В период грузино-абхазской войны 1992—1993 годов были утрачены само здание и труппа. Возрождали театр в нулевые и десятые годы этого века. Сегодня Театр Искандера — самый популярный абхазский русскоязычный театр. На сцене ставят спектакли в разной стилистике и эстетике. В Челябинске артисты выступят по проекту «Большие гастроли».

Так, 11 мая покажут комедию «Пастух Махаз» (12+) по новелле Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Главный герой растит семь дочерей и мечтает о сыне. Вот только однажды немногословному и мужественному крестьянину Махазу придется отомстить обидчику своих дочерей. В постановке будут использовать элементы абхазского колорита и народные песни.

На следующий день, 12 мая, сыграют «Отцов и детей» (12+). Это прочтение знаменитого романа Ивана Тургенева, в котором нигилист Евгений Базаров отрицает все ценности обывательского общества, любовь, семью, веру и авторитеты. Позиции и мировоззрение Базарова кажутся ему непоколебимыми, вот только жизнь готовит ему испытание — любовь, которая неожиданно ворвалась в его жизнь.

Последним гастрольным спектаклем станет «Софичка» (12+), его покажут 13 мая. Это история жизни абхазской девушки из села Чегем, которую односельчане называют блаженной. Через призму ее взросления и становления жизни ведется разговор о главных человеческих ценностях: нравственности, смысле жизни, любви, верности, прощении.

Напомним, в мае в Челябинском театре драмы с гастролями выступит Театр Вахтангова. Москвичи привезут четыре спектакля и 120 актеров.