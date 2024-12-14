Челябинский кукольный театр начинает праздновать Новый год

Юным зрителям и их родителям расскажут историю взросления Маленького Деда Мороза

Дети стремятся стать взрослыми. Конечно! Ведь пока они маленькие, никто не хочет воспринимать их всерьез. Вот и у Маленького Деда Мороза та же проблема: хотя он всегда самым первым приносит елку, печет печенье и готовит сани, большие Деды Морозы все равно не берут его развозить подарки — да еще и насмехаются. Но однажды малыш делает замечательное открытие: его помощь может понадобиться кому-то другому!..

Челябинский театр кукол сегодня, 14 декабря, открывает новогоднюю кампанию на Южном Урале — спектаклем «Маленький Дед Мороз» (6+). Накануне корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на генеральной репетиции. Делимся с вами впечатлением, настроением и фото.

По словам главного режиссера театра Александра Борока, постановка объединила сразу четыре книги финской писательницы Ану Штонер.

Совершать поступки, брать на себя ответственность — это и есть становиться взрослым. А для Маленького Деда Мороза некой инициацией становится момент, когда он перестает просить старших взять его с собой и сам находит тех, кому нужен праздник: оказывается, лесные звери тоже ждут подарков.

А потом старшие Деды Морозы видят, что малыш стал самостоятельным и уже готовы доверить ему и кругосветный полет на волшебных санях, и доставку подарков детям.

Кстати, ощущение полета возникает и у зрителей — ремонт в зале позволяет задействовать в постановках все пространство, включая стены и потолок.

«Да, мы придумали этот эффект погружения в сказку, в волшебное путешествие при помощи проекции — чтобы зрители были настоящими участниками действа, не скучали», — говорит Александр Борок.

Взрослые зрители похихикали, увидев знакомые пейзажи — да-да! Маленький Дед Мороз во время своей кругосветки побывает и в Челябинске

Кстати, благодаря ремонту в театре появилась яма для актеров на сцене, и теперь куклы играют не на возвышении, как раньше, а на уровне глаз зрителей. По словам главрежа, это не новшество — скорее, хорошо забытое старое.

«Яма для кукловодов на сцене примерно метр глубиной, поэтому мы еще надстраивали „грядку“ (так на театральном языке называют ширму, — прим. автора). И за первой „грядкой“ — которая ближе к зрителю и где, в основном, ходит маленький Дед Мороз — там актрисы ползают на коленях. Зато на второй — где все звери — там они поднимаются уже в полный рост», — рассказывает Александр Борок.

Взрослые зрители, которые побывали на генеральном прогоне, признаются: будто вернулись в детство. Причем во многом из-за кукол — настолько они здесь традиционные, в лучших русских и советских традициях.

«Мы старались, чтобы вообще кукла была на сцене, потому что сегодня, к сожалению, в театрах кукол именно кукла уходит на второй план, исчезает. У нас в спектакле сосуществуют как куклы, так и живые актеры», — добавляет главреж.

После спектакля всех гостей приглашают в фойе театра, где хоровод с ними встанут сразу несколько новогодних волшебников.

Добавим, для самых маленьких зрителей артисты театра кукол подготовили спектакль «В гостях у Дедушки Мороза» (0+), он будет идти параллельно на малой сцене.