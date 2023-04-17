В сквере Алое поле в центре Челябинска могут появиться бесплатные надувные лежаки. Их можно будет использовать для пикников, отдыха или открытых лекций.
«Идея по приобретению пуфиков для Алого поля сформировалась еще в 2020 году у замглавы Челябинска по городской среде Александра Егорова (*) и приехавших урбанистов — Ильи Варламова (**) и Аркадия Гершмана. Сейчас проект планируется реализовать благодаря финансированию Президентского фонда культурных инициатив в этом году», — рассказал урбанист Михаил Попов.
Сам он планирует проводить в лектории под открытым небом встречи для горожан, посвященные комфортной городской среде, урбанистике. Уже сейчас на территории Алого поля в теплое время года проводится масса открытых мероприятий. Кроме того, горожане сами приносят с собой пледы, устраивают пикники. Жители давно показали, что сквер можно и нужно наполнять новыми смыслами, делать благоустроенную территорию еще более удобной для отдыха.
«Лекции по урбанистике позволят не только получить обратную связь от горожан по поводу благоустройства города, но и помочь сформироваться гражданской инициативе: чтобы жители города начали вникать в самые разные вопросы, от состояния лестничной площадки в своем подъезде до устройства города в целом», — уточняет Михаил Попов.
По замыслу организаторов проекта, лежаки вызовут большой интерес у горожан, так как ранее подобные предметы не закупались и в парках не использовались. Ожидается, что гамаки будут на балансе у администрации Центрального района и для них на Алом поле построят место для хранения.
*ныне — замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;
**признан в России иностранным агентом.
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