В Челябинске устроят винтажный фестиваль

В программе — модный показ, экоярмарка и велогонка

В следующую субботу, 29 апреля, в Челябинске состоится фестиваль Y2K от проекта «Вещеворот». Мероприятие будет в духе «нулевых», только с сортировкой текстиля и отходов. На площадке клуба «РМЦ» в арт-кластере «Свободы2» состоится ярмарка винтажных вещей и текстиля от «Вещеворота» и партнеров.



Вы наверняка видели цветные контейнеры для сбора старой одежды, расставленные по всему городу. Вот лучшее из этих контейнеров попадет на маркет. Кроме того, свои товары представят винтажный магазинчик Vintlove, хиппи-точка Hipparium, глиняная мастерская, цветочный магазин, лавка стикеров и наклеек. На ярмарке будут напитки и закуски от местных баров, а еще две парикмахерские точки для девушек (афрокосички) и парней (брутальные барберы из «Пошты»). Ярмарка откроется в 14:00.



В 15:00 пройдут клубные и полушуточные соревнования от велосообщества Baldezh Crew. А в 16:00 на ярмарке устроят целое модное шоу. Главный посыл: вещи не обязательно должны быть новыми, чтобы быть модными.



К вечеру ярмарка закроется, а всех гостей приглашают на ночной рейв в стиле двухтысячных. Попасть на дискотеку можно только по билету и строго 18+. Вход на дневную ярмарку свободный и 6+.

