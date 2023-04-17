В Челябинской области закрыли один из национальных парков

Из-за высокой опасности пожаров инспекторы запретили посещать «Зигальгу»

В Челябинской области из-за сухой погоды запретили походы в национальный парк «Зигальга». Это касается как многодневных, так и однодневных походов и простых экскурсий.



Инспекторы пожарной службы сообщают, что класс пожарной опасности в «Зигальге» повысился до четвертого. Да и во всем Катав-Ивановском районе введен противопожарный режим.



Напомним, в начале апреля в парке ограничили многодневные походы, однако экскурсионные прогулки выходного дня были разрешены. Костры можно было разводить только в специально оборудованных местах национального парка. А теперь территорию и вовсе закрыли для посещения.



Как только ситуация изменится, администрация парка снимет запрет на визиты туристов.

