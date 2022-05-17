В челябинском парке создают скульптуры из песка

Фоторепортаж с площадки

В Горсаду имени Пушкина на огороженной площадке у аттракционов делают скульптуры из песка. Над экспозицией уже неделю работают мастера со всей России, тема выставки — сказки народов мира. Бременские музыканты, Золушка и Хозяйка Медной горы уже почти готовы.

Пока мастера не разъехались по родным городам, мы пришли на площадку и узнали, почему нельзя делать песчаные скульптуры на площади Революции и тяжело ли работать с челябинским песком.



Скульптор из Красноярска Сергей Асеев, отойдя на два шага назад, придирчиво разглядывает свою работу. Он делает фигуру Карлсона и Малыша — рядом на песке лежит распечатка эскиза.

«Говорят, этот Карлсон на скульптуре чем-то внешне похож на меня. Неужели у меня такое лицо?» — удивляется Сергей.

На шее мастера тоненькая трубочка, перемотанная изолентой, — она нужна, чтобы сдувать песок из складок песочного изваяния. У подножия скульптуры лежат другие инструменты: скребки, шпатели и дозатор с водой.

В центре площадки большой песочный замок, его высота — шесть с половиной метров. Над ним работают скульпторы из Архангельска: Олег Воробьев, Виктор Гоголин и Дмитрий Глебездов. Верхушка уже готова — скульптуры всегда делают сверху вниз. Много времени мастера уделяют мелким элементам — черепице на крышах башен и елочкам на песчаных скалах.

Архангельская команда известна в профессиональных кругах. Тридцать лет назад они первые из России начали ездить за границу, чтобы делать фигуры из песка. Такое искусство популярно в Европе — там экспозиции делают под шатрами и показывают туристам.

«Замки мы делали раз десять в разных городах. Обычно строим Диснейленды. Самый высокий был метров 12—13. На такую скульптуру нужно побольше времени, за неделю не справишься. Этот шестиметровый замок мы готовим дней шесть, а над двенадцатиметровым вчетвером работали двадцать дней», — рассказывают мастера.

Композиции должны простоять до конца сентября 2022 года, а потом их законсервируют на зиму — установят сверху ящики. Организаторы фестиваля уверяют: песок намного прочнее, чем кажется. Застывшие скульптуры сложно сломать рукой или лопатой.

«В прошлом году песчаные скульптуры на набережной пережили нападение вандалов. Гости кидали камни, бутылки — стекло о песок разбивалось. Я делала скульптуру верблюда и сажала на горб детей. А осенью все снести смог только экскаватор», — рассказывает скульптор Мария Чигрина. В этом году девушка делает козла из сказки «Серебряное копытце».

Главный враг песчаной скульптуры — вода. Если она попадет внутрь, могут появиться трещины. Чтобы минимизировать риск, все скульптуры покрывают клеем ПВА, который создает защитную корку. Это помогло в прошлом году пережить композициям капризное уральское лето.

Фестиваль изначально предлагали делать на площади Революции, у памятника Ленину. Но организаторы от этой идеи отказались.

«Если сделать на асфальте, во время дождя вода все размоет. Поэтому важно делать скульптуры на земле или щебне, чтобы жидкость быстро уходила, не было луж. Заметили, что все скульптуры как бы в форме пирамиды, — чтобы вода с них быстро стекала», — объясняет Мария Чигрина.





Песок для скульптуры везли из Кременкульского карьера, на девять скульптур понадобилось порядка 700 тонн. Цвет у него хороший, но мастерам не очень нравится состав — попадается много камней, глины и другого мусора, который приходится выковыривать.

«Только что вытащила из глаза кошки большой кусок глины. Не страшно, конечно, замажу. Но если бы мне попался такой в рогах, это бы усложнило задачу. Тогда бы сломался рог, просто так нарастить его не выйдет, и нужно делать каркас. Пока у нас все скульптуры без каркаса», — рассказывает Мария Чигрина.

«Песок не так уж плох, бывает и хуже. В Турции, например, камней намного больше. Поэтому приходится делать скульптуру из чего есть, потом просеивать песок через сито, мешать с водой и этой смесью поверх штукатурить, чтобы все красиво было», — размышляет скульптор из Красноярска Сергей Асеев.

Напомним, что Фестиваль песочной скульптуры откроется 3 июня. К этому времени доделают скульптуры, оформят площадку и завершат обновление детского городка «Лукоморье». Вход на выставку будет бесплатный.