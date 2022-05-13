В горсаду им. Пушкина отремонтировали летнюю сцену

На площадке заменили скамейки и привели в порядок ограждения

В горсаду им. Пушкина готовятся к летнему сезону. На территории ведутся масштабные работы по модернизации инфраструктуры парка и ремонт площадок.



На главной сцене городского парка полностью заменили пол. Также убрали длинные зеленые скамейки, а вместо них установили 70 новых. Параллельно приводят в порядок ограждения и опоры светильников.

Обновления коснутся и детского городка «Лукоморье». Там ремонтируют стены и чинят башни у входной группы. Внутри городка появится новый аттракцион — миниатюрная автомобильная заправка. Проект готовит компания «Лукойл».

В парке также идет ремонт ворот на главной входе и двух фонтанов — «Мальчик и девочка» и «Золотая рыбка». Кроме того, рабочие спилили больные и аварийные деревья, но при этом высадили 27 новых елей.

Работы проводят по поручению главы города Натальи Котовой. Ремонт проходит за счет внебюджетных средств — доходов парка, полученных от ведения коммерческой деятельности.

Напомним, что в этом году в парке пройдет Фестиваль песочных скульптур. На площадке мастера со всей страны готовят девять скульптур из песка. Открытие выставки запланировано на 3 июня.