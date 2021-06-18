Песчаные скульптуры на берегу реки Миасс пережили бурю

11 скульптур готовы к открытию фестиваля 21 июня

На берегу реки Миасс скульпторы вторую неделю создают 11 композиций из песка для Фестиваля песочной скульптуры, который стартует уже в понедельник. Но в четверг вечером в Челябинске поднялся сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и начался ливень. Мы решили проверить, как скульптуры пережили ненастье.

Накануне все скульптуры уже были практически готовы. Вечерний дождь им почти не повредил. Следы от бури можно найти только на композиции «Купцы» — отвалился небольшой кусок песка от основания, а на фигурах в некоторых местах видны маленькие следы от дождевых капель.

Дождь лишь немного разрушил основание

«Недочеты эти мы восстановим. К слову, в четверг был несильный дождь, скульптуры могут пережить и более серьезную непогоду»,

— считает Сергей Кныш.





Как объяснил технический директор фестиваля Сергей Кныш, следы дождя видны на скульптуре только потому, что песок не успел просохнуть после нанесения специального защитного раствора.

Чтобы скульптуры не разрушались, их поливают специальный клеевым раствором

Организаторы отмечают, что скульптуры смогут простоять на берегу Миасса до конца сентября. Если композиции все-таки начнут разрушаться, их восстановят южноуральские мастера, с которыми у организаторов фестиваля есть договоренность.

Фестиваль песочной скульптуры стартует 21 июня в 15:00 в сквере «Сад камней». Любоваться на композиции из песка можно бесплатно. Выставка посвящена истории Челябинска и его современной жизни: скульпторы вырезали из песка «Сказ об Урале», профиль Игоря Курчатова, знаменитую конькобежку Лидию Скобликову, а еще композиции об истории основания Челябинска, Транссибе, медицине и металлургическом производстве.Помимо скульптур на площадке гуляющие смогут увидеть обновленный фонтан, а также гигантскую песочницу для малышей.Генеральный информационный партнер мероприятия — медиахолдинг «Первый областной».