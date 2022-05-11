В челябинском парке приступили к созданию скульптур из песка

Работы готовят для летнего фестиваля

В городском саду им. Пушкина началась подготовка к Фестивалю песочных скульптур — 2022. На площадке за Театром драмы сегодня, 11 мая, мастера со всей страны начали вырезать скульптуры из песка. Уже появились башни замка и лица сказочных персонажей.



Тема выставки в этом году — сказки народов мира. В планах создать скульптуру Золушки, Конька-горбунка, бременских музыкантов и Карлсона. Центральной композицией станет сказочный замок. Эскизы скульптур разработали в администрации Челябинска.

Для фестиваля на площадку привезли около 700 тонн песка из Кременкульского карьера. Его утрамбовали и сложили в пирамиды. Работать над скульптурами планируют всю следующую неделю, даже в непогоду — композиции не должны сильно пострадать. Когда их завершат, поверхность покроют клеевым раствором, который позволит простоять песочным скульптурам несколько месяцев. Благодаря этой технологии в прошлом году скульптуры стояли до конца сентября.

Осенью 2022 года скульптуры планируют не разрушить, а законсервировать — покрыть армированной пленкой и закрыть деревянными ящиками.

«Технология консервации песочных скульптур активно применяется за границей, и мы опробуем ее в Челябинске. Это поможет сохранить песочные скульптуры для следующего фестиваля, и экспозиций станет больше», — прокомментировал арт-директор фестиваля Иван Савенков журналисту Первого областного информагентства.





На фестиваль в Челябинск приехали 13 скульпторов — из Тюмени, Красноярска, Петербурга, Ростова-на-Дону, Архангельска и Каргополя. Часть авторов участвовали в создании скульптур в прошлом году.

Открытие фестиваля запланировано на 3 июня. К этому времени на площадке не только доделают скульптуры, но и покроют землю газоном.





На организацию фестиваля администрация Челябинска потратит 4,5 миллиона рублей. Итоги аукциона подвели в апреле 2022 года, победителем стало ООО «Империус Медиа» — компания издает деловые книги для бизнеса. Но в итоге фирма уклонилась от заключения контракта, а значит, по процедуре торгов контракт достанется тому, кто занял второе место, — московскому скульптору Ивану Савенкову. Именно Иван проводил аналогичный фестиваль в Челябинске в 2021 году.