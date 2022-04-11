Фестиваль песочных скульптур пройдет в челябинском Горсаду Пушкина

На организацию мэрия Челябинска выделила 6,7 млн рублей

Администрация Челябинска объявила аукцион на проведение фестиваля песочных скульптур. Он откроется 3 июня. Место в этом году решили изменить — выставка будет не на набережной возле «Мегаполиса», а в городском саду имени А. С. Пушкина. На организацию мероприятия из бюджета города направят 6,7 млн рублей. Тематика скульптур — сказки народов мира. Эскизы опубликованы в техзадании на сайте госзакупок.





Экспозиция фестиваля разместится рядом с аттракционами. Центральной композицией станет пятиметровый замок. Это должен быть собирательный образ здания из сказок с башнями, крепостной стеной и подъемной решеткой.

На площадке будет еще семь скульптур, отражающих сюжеты детских книг — «Малахитовая шкатулка», «1001 ночь», «Конек-горбунок», «Китайская народная сказка о крестьянине», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Золушка».





Все скульптуры нужно покрыть клеевым раствором толщиной не менее 4 мм и не более 6 мм для защиты от внешних факторов. Формы должны простоять без повреждений до окончания работы фестиваля — 30 сентября. После окончания работы экспозиции подрядчик должен законсервировать все скульптуры — их закроют на зиму деревянными ящиками и армированной пленкой. Планируется, что с такой защитой они простоят до конца апреля.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», первый фестиваль песочных скульптур в Челябинске состоялся в прошлом году на территории «Сада камней». Скульпторы со всей России сделали 11 композиций из песка, посвященных истории Челябинска и его современной жизни. Среди работ были композиции с изображением фасада Театра им. Наума Орлова, Гулливера из парка Гагарина, монумента «Сказ об Урале» и портрет Игоря Курчатова.