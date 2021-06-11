Фестиваль песочной скульптуры в Челябинске может стать ежегодным

Об этом глава города рассказала во время осмотра площадки фестиваля

В пятницу, 11 июня, глава Челябинска Наталья Котова побывала в сквере «Сад камней», где к концу июня откроется выставка песочных скульптур. Мэр ознакомилась с эскизами работ и пообщалась с главным организатором фестиваля Иваном Савенковым. Иван рассказал о ходе подготовки и провел экскурсию по площадке.







Сейчас на территории «Сада камней» скульпторы со всей России вырезают 11 композиций из песка, посвященных истории Челябинска и его современной жизни. Среди работ есть композиция с изображением фасада театра им. Наума Орлова, «Гулливера» из парка Гагарина, монумента «Сказ об Урале» и портрет Игоря Курчатова.

«Впервые администрация города проводит фестиваль песочной скульптуры. Мы сделали его как мероприятие, посвященное 285-летию Челябинска. Помимо скульптур на площадке появятся большая песочница для детей, скамьи и опоры с освещением. Хочется превратить это место в новую прогулочную зону, где горожане смогут отдыхать как днем, так и вечером»,

— прокомментировала глава Челябинска Наталья Котова.

Фестиваль песочной скульптуры откроется для челябинцев 21 июня. Информационный партнер мероприятия — медиахолдинг «Первый областной». На площадке в выходные дни планируют организовать культурную программу для детей и их родителей с концертами и занятиями на свежем воздухе.





Для создания скульптур в сквер привезли 800 тонн песка из Кременкульского карьера. Скульпторы рассчитывают на то, что композиции простоят у набережной до конца сентября. Чтобы их не размыло дождем и ветром, фигуры покроют специальным раствором. Но в случае, если какие-то элементы непогода все-таки разрушит, восстановят их южноуральские мастера — с ними уже есть предварительная договоренность.



«Осенью скульптуры демонтируют. Исходя из ситуации, решим, что делать с песком. Если будет такая необходимость, часть песка вывезут, а часть оставят на территории»,

— пояснила глава города.





Также в конце летнего сезона в администрации подведут итоги фестиваля. По словам Натальи Котовой, если горожанам понравится формат мероприятия, в мэрии поднимут вопрос о ежегодном проведении фестиваля песочной скульптуры.