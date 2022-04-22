Фестиваль песочных скульптур в Челябинске проведет московское издательство

Конкурс выиграла компания «Империус Медиа», которая выпускает бизнес-книги

Администрация Челябинска подвела итоги аукциона на проведение фестиваля песочных скульптур. Победила московская компания «Империус Медиа». Фирма на торгах сбила цену контракта с 6,7 млн рублей до 4,5 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Компания специализируется на издании деловых книг для бизнеса и выпускает в столице журнал с бизнес-рейтингами «Гордость нации». В сфере организации событий по госконтрактам «Империус Медиа» работает недавно: в портфолио молодежные, спортивные и патриотические мероприятия в московских округах в 2021—2022 годах. Самый крупный ивент-контракт — по организации деловых и представительских мероприятий для уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве (4,3 млн рублей).

Всего, по данным базы «Контур. Фокус», «Империус Медиа» выиграла 10 контрактов на 18 млн рублей. По официальным данным, в организации работают 2 человека. Чистая прибыль в 2021 году составила 594 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», фестиваль песочных скульптур в Челябинске откроется 3 июня. Место в этом году решили изменить — выставка будет не на набережной возле «Мегаполиса», а в городском саду имени А. С. Пушкина. Центральной композицией станет пятиметровый замок. А все остальные формы будут посвящены сказкам народов мира.