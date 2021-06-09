В челябинском сквере «Сад камней» приступили к созданию скульптур из песка

Фотокорреспондент Первого областного информационного агентства побывал на площадке

На берегу реки Миасс скульпторы приступили к созданию композиций из песка. Уже к концу июня в сквере «Сад камней» будет готова целая выставка песчаных скульптур, посвященных истории Челябинска. В данный момент на площадке работает одиннадцать художников: с помощью стеков и мастерков парни делают наметки и вырезают первые фигуры.







«В нашей команде лучшие скульпторы со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Рязани. Один участник приехал к нам из Белоруссии. Собрать ребят всех вместе летом в одном городе сложно, так как обычно в это время они уезжают за границу участвовать в фестивалях. Но из-за коронавируса с выездом за пределы страны в этом году проблемы, и поэтому все смогли приехать сюда, в Челябинск»,

— объяснил технический директор Фестиваля песчаных скульптур Сергей Кныш.

Москвич Баграт Степанян занимается песчаной скульптурой уже 20 лет. Для челябинского фестиваля он подготовит композицию «Сказки Бажова», которую украсит копией монумента «Сказ об Урале».

«Мне предоставили эскиз композиции, разработанный для фестиваля, но я немного изменил пропорции. Внизу скульптуры планирую вырезать горы с пещерами, внутри которых Данила-мастер трудится над своим произведением»,

— рассказал Баграт Степанян ИА «Первое областное».





Работа уже частично готова. На днях часть композиции покроют специальным раствором из клея, который поможет защитить песок от дождя.





В числе участников фестиваля скульптор Николай Торхов. Для него Челябинск — родной город, так как он провел здесь свое детство. Его отец — актер театра имени Наума Орлова Андрей Торхов, и Николай с особым трепетом вспоминает о челябинском театре. Кстати, одна из композиций на площадке фестиваля как раз посвящена театру драмы, но Николай осознанно отказался от этой темы и готовит историческую скульптуру о челябинском купечестве.

«Когда тебе что-то очень близко, всегда есть опасность слишком закопаться, залипнуть. Времени мало, у нас десять дней. Поэтому лучше, когда ты абстрагирован и не привязан к работе: есть вероятность сделать более качественную вещь»,

— объяснил свой выбор Николай Торхов.





Напомним, что для скульптур из Кременкульского карьера в сквер «Сад камней» привезли около 800 тонн песка. Получившиеся фигуры простоят на берегу Миасса до конца лета.