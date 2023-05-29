«Пушкинский пикник» в Челябинске состоится в последний раз

Костюмированный бал в центре города проходил 14 лет подряд!

В Челябинске 3 июня состоится традиционный «Пушкинский пикник» — уличный костюмированный бал. И это будет последний подобный бал в городе, проект закрывают.



По сообщению организатора и идейного вдохновителя бала Варвары Зыряновой, «Пушкинский пикник 2023 будет последним»:

«Мы боролись за этот проект 15 лет, вкладывали в него всю свою любовь, все силы. Ведь для его осуществления действительно требуется немыслимое терпение. Но всякой сказке приходит конец. Наш коллектив меняется, развивается, и будет новый проект, о котором мы заявим чуть позднее».

Традиционно в начале лета челябинская «Академия изящных искусств» празднует день рождения Пушкина. В честь этого много лет подряд в центре города устраивается костюмированный бал. Сначала все участники в исторических костюмах собираются на Кировке у фонтана, а потом торжественно красивыми парами отправляются к площадке для танцев. Ранее это был городской сад им. Пушкина. В этом году центральная площадь сада занята — там будет фестиваль мороженого. Так что место проведения пикника еще уточняется.

Обычно участие в пикнике принимают те, кто давно знаком с историческими танцами и регулярно посещает подобные мероприятия. Но на самом деле прийти на праздник могут и новички. Для этого организаторы открывают для проката свою костюмерную мастерскую и проводят репетиции танцев, из которых составлена программа вечера. А там и вальсы, и кадриль и контрдансы.

Полюбоваться на красивые исторические костюмы участников бала и танцы можно 3 июня с 11:00 на Кировке.

Возрастные ограничения участников — 12+.

Для зрителей — 0+.