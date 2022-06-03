В городском саду им. Пушкина открылся парк скульптур из песка. Несколько недель мастера из разных городов России лепили из песка персонажей сказок народов мира: принц и Золушка, Серебряное Копытце, Конек-горбунок и шестиметровый замок простоят в горсаду все лето.
У каждой скульптуры монтируют подсветку. Парк находится рядом с площадкой аттракционов, вход свободный. По выходным с 12 до 14 тут будут проводить праздники для детей. По завершении сезона скульптуры законсервируют, чтобы открыть фестиваль 2023 года как можно раньше.
Мария Чигрина, скульптор и один из организаторов фестиваля из Москвы, которая присутствовала на открытии, не скрывала своих эмоций:
«Челябинцы, я влюбилась в вас! Вот честно и откровенно. Была бы возможность, переехала бы жить сюда. Или вас в Москву забрать?»
О том, как начиналась работа в парке песочных скульптур, мы рассказывали здесь.
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