В городском саду им. Пушкина открылся парк скульптур из песка. Несколько недель мастера из разных городов России лепили из песка персонажей сказок народов мира: принц и Золушка, Серебряное Копытце, Конек-горбунок и шестиметровый замок простоят в горсаду все лето.

У каждой скульптуры монтируют подсветку. Парк находится рядом с площадкой аттракционов, вход свободный. По выходным с 12 до 14 тут будут проводить праздники для детей. По завершении сезона скульптуры законсервируют, чтобы открыть фестиваль 2023 года как можно раньше.

Мария Чигрина, скульптор и один из организаторов фестиваля из Москвы, которая присутствовала на открытии, не скрывала своих эмоций: 

«Челябинцы, я влюбилась в вас! Вот честно и откровенно. Была бы возможность, переехала бы жить сюда. Или вас в Москву забрать?»

О том, как начиналась работа в парке песочных скульптур, мы рассказывали здесь.