Фестиваль песочных скульптур откроется в челябинском парке Пушкина 1 июня

Семь фигур уцелели, а две будут демонтированы и заменены. На четыре других

1 июня в Горсаду имени Пушкина открывается выставка песочных скульптур, законсервированных осенью прошлого года. Семь фигур уцелели, а две — «Серебряное копытце» и «Карлсон» — зиму не пережили. Их демонтируют и заменят на новые. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.



Фестиваль в 2023 году обойдется городскому бюджету в 5,3 миллиона рублей. Вместо двух демонтированных экспонатов в горсаду появится четыре новых: «Три богатыря», «Золотая рыбка», «Репка» и «Золотая антилопа». Их эскизы опубликованы в техническом задании на сайте госзакупок.









Это был первый в Челябинске эксперимент по консервации песочных скульптур на зиму, в мэрии его считают в целом удачным. В 2023 году фестиваль продлится до 30 сентября. На зиму песочные фигуры снова упакуют в деревянные короба до апреля следующего года.









Первый фестиваль песочных скульптур в Челябинске состоялся в 2021 году в Саду камней у Исторического музея. Там появилось 11 композиций из песка, посвященных истории Челябинска. Среди работ были фигуры с изображением фасада Театра им. Наума Орлова, Гулливера из парка Гагарина, монумента «Сказ об Урале» и портрет Игоря Курчатова. В 2022 году фестиваль сменил площадку на Горсад Пушкина, там к экспонатам добавились семь скульптур с героями сказок.