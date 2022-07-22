В Челябинске завершили разработку велостратегии и карты веломаршрутов

На строительство всех велодорожек сети потребуется не менее 10 лет

В Челябинске завершили разработку велостратегии. Об этом сообщили в управлении архитектуры города. В стратегию включили сеть веломаршрутов, которая охватит город. Общая длина всех дорожек — 267 километров. Предполагается, что на строительство потребуется 10 лет. Но документ не является обязательным.



Сеть связывает пять основных точек города: условно площадь Революции, Тополиную Аллею, набережную озера Смолино, микрорайон Чурилово и Металлургический район. Авторы велостратегии считают, что маршруты центра с районами города необходимо связать в первую очередь. Тогда велосипед можно будет использовать как самостоятельный вид транспорта.

Подробную схему с комментариями опубликовали на сайте Вело74.рф. У каждого отрезка велодорожки прописана длина, тип (велодорожка или велополоса) и год реализации. Например, в Металлургический район велодорожку проложили по Свердловскому тракту.

«На участке вдоль Свердловского тракта от Автодорожной до Мастеровой предлагается двусторонняя велопешеходная дорожка с разделением или без разделения движения по четной стороне. Срок реализации: 2025 год. Длина участка: 1700 метров», — сказано в комментариях.





В стратегии также включили схему точек велопарковок, проката, станций технического обслуживания и другой сопутствующей инфраструктуры.

Напомним, что разработкой занималось бюро транспортного планирования Санкт-Петербурга OTS Lab. Проект оценили более чем в 5 млн рублей и разрабатывали несколько месяцев — специалисты изучили город, запустили опросы горожан, сами прошли по Челябинску пешком.

В феврале 2022 года мэрия города совместно с представителями бюро провела соучаствующее проектирование: велосипедистов Челябинска пригласили не просто пройти виртуальный опрос, но собственноручно указать на карте «горячие» точки, важные транспортные велоартерии. В бюро сообщают, что все пожелания были учтены.

Как отмечают в управлении архитектуры, велостратегию начали интегрировать в действующие муниципальные программы. Например, недавно на Комсомольском проспекте презентовали новую велостанцию.