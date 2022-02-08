В Челябинске горожан просят помочь в создании городской велоинфраструктуры

Для начала предлагают пройти небольшой опрос

В Челябинске продолжается работа по разработке стратегии городской велоинфраструктуры. Этим занимается петербургская компания OTS Lab. В начале марта специалисты бюро представят первый вариант карты веломаршрутов. Для отслеживания работы подрядчика создали сайт, где будут показывать основные этапы работы, а также публиковать голосования для граждан. Помочь в формировании стратегии просит управление архитектуры Челябинска.



Сейчас на сайте разместили первый опрос из 16 вопросов. Респондентам предлагают рассказать, как часто они пользуются велосипедом, куда чаще всего едут и что препятствует передвижению на двух колесах в городе. Опрос нужно пройти до 17 февраля.

«На основе ваших ответов разработчики предложат первый вариант карты веломаршрутов уже в начале марта. В то же время пройдет первое соучаствующее проектирование», — поясняют в управлении архитектуры администрации.

Челябинцев уже не первый раз просят помочь в подготовке карт велосипедных дорожек. Ранее управление архитектуры создало карту велосреды и телеграм-бота, куда все желающие отправляли идеи и предложения. Как уверяют в управлении, собранные с помощью этих каналов данные передали специалистам OTS Lab. В итоге бюро подготовит документ, куда включат схему развития веломаршрутов, карту установки велопарковок и рекомендации по содержанию и оснащению велосипедных дорожек.