В Челябинске новая стойка для ремонта велосипедов исчезла через пару часов после открытия

Конструкцию с Комсомольского проспекта увезла компания-установщик

В Челябинске новая стойка для ремонта велосипедов на Комсомольском проспекте исчезла через пару часов после открытия с участием главы города Натальи Котовой. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На специальной стойке, открытой сегодня в общественном пространстве Комсомольского проспекта, был минимальный набор инструментов, чтобы подкачать колесо или подтянуть цепь. На открытие приехали мэр Челябинска Наталья Котова, а также журналисты различных изданий.

Наш корреспондент пришел на место торжественного открытия спустя пару часов, но стойки там не оказалось. Рядом кружились три парня на велосипедах, они хотели подкачать колеса.

Конструкцию разрабатывала челябинская компания «Кубрик». Ее директор Эдуард Шамсутдинов прокомментировал ИА «Первое областное» исчезновение стойки.

Оказалось, что ремонтную точку демонтировали и увезли сами представители «Кубрика», это было согласовано с администрацией.

«Когда стойку поставили впервые, в воскресенье, кто-то пришел и срезал все инструменты, которые там были размещены. Теперь будут делать более крепкие цепи и тросы, чтобы такой вандализм не повторился», — рассказал Шамсутдинов.

Сегодня ремонтную стойку устанавливали только для официального мероприятия.

Также выяснилось, что, помимо стойки, вандалы испортили световые качели, расположенные неподалеку. Их также будут восстанавливать. На все работы компании понадобится около недели.