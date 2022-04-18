На Велофесте в Челябинске представили карту велодорожек

Но для велосипедистов это пока ничего не меняет

В Челябинске 16 апреля состоялся Велофест — общественное событие, посвященное велокультуре города. Из интересного для гостей — лекции о велофрендли-городах России и безопасном велодвижении, виртуальные гонки на велосипедах, мастер-классы по росписи звонков. Но гвоздь программы — презентация стратегии развития велоинфраструктуры Челябинска.





Велофест — есть, велодорожек нет

На Велофест я поехала с дочкой. Я на велосипеде, ребенок — в прицепе-коляске. Логистика вышла замороченной. Первый этап — добраться с ЧМЗ в центр. Тут пришлось воспользоваться автомобилем с велобагажником, на велосипеде пока не вариант. Но я полна надежд на велостратегию. На служебной парковке собрала наш «велопоезд», и с улицы Труда мы отправились к Дому архитектора. Ерундовый маршрут вроде, пять минут — и на месте.

О чем я забыла, так это о том, что улицу Свободы и проспект Ленина в месте пересечения нельзя перейти по земле, только через подземный пешеходный переход. А это четыре секции пандуса, не предназначенного для велосипеда. Можно было показательно высадить ребенка из прицепа, загреметь по ступенькам на спуске, а потом пыхтеть, затаскивая велопоезд наверх. Но я развернулась и сделала круг через улицу Российскую.

Мы лихо подъехали за несколько минут до старта фестиваля и попытались припарковаться. Зацепить велозамком велосипед несложно — парковка у Дома архитектора широкая. Но на прицеп не рассчитана, «хвост» пришлось отцеплять и тащить внутрь здания.





Любопытно, что в велостратегии Челябинска есть рекомендации по созданию велопарковок. Однако среди предлагаемых образцов безопасных конструкций для велосипедов с прицепами нет.

«В ближайшие два года строить не будем...»

В атриуме Дома архитектора — выставочный стенд магазина-велоклуба Comiron и виртуальный симулятор велогонок: на опорах закреплены велосипеды без задних колес, перед гонщиками — экраны с трассой. Жаль, заезд проводится по какой-то выдуманной загородной трассе. Путешествовать на скорость по челябинским магистралям или хотя бы маршрутами Тур де Франс было бы куда интереснее.





На стенах — фотовыставка челябинцев-велосипедистов. Тут и обычные прогулки по городу, и велопутешествия с детьми, и даже велосвадьбы. А в зале среди бело-зелено-черной мишуры готовятся к презентации челябинской велостратегии представители компании OTS lab.





Как мы рассказывали ранее, велостратегия — это документ, который мэрия Челябинска заказала бюро транспортного планирования OTS lab из Санкт-Петербурга. Проект оценили более чем в 5 млн рублей и разрабатывали несколько месяцев — специалисты изучили город, запустили опросы горожан, сами прошли по Челябинску пешком. В бюро должны были составить карту необходимых и популярных веломаршрутов, а также сети велопарковок и сервисных станций.

В феврале 2022 года мэрия города совместно с представителями бюро провела соучаствующее проектирование: велосипедистов Челябинска пригласили не просто пройти виртуальный опрос, но собственноручно указать на карте «горячие» точки, важные транспортные велоартерии.

Среди спорных тем тогда оказалась велодорожка на Кировке — горожане и велосипедисты выступили против строительства объекта на пешеходной улице. Еще больше внимания было уделено веломаршруту сквозь Городской бор и велосипедным связям отдаленных районов — особенно ЧМЗ, Ленинского, Шагола — с центром.

В течение месяца специалисты карту доработали, разметили маршруты, поставили отметки велостанций. Итоговый результат можно найти на сайте вело74.рф и на планшете в фойе Дома архитектора.





«Юридически наша стратегия не имеет силы, это лишь карта с рекомендациями. Однако мы сейчас тесно общаемся с администрацией Челябинска и видим живой отклик тому, что наша работа ляжет в основу реально спроектированной сети велодорожек», — уточняет Юлия Красноперова, архитектор-градостроитель и руководитель проекта разработки велостратегии Челябинска.

На первый взгляд, новый проект не слишком отличается от карты версии февраля-2022. Из почти готовых маршрутов убрали Кировку, но велодорожка в городскому бору как базировалась на тропе пенсионеров, так там и осталась. А официальная велосвязь ЧМЗ с центром запланирована — внимание! — на 2031 год.

«Велосипедная инфраструктура в Челябинске будет наращиваться поэтапно. Сначала центр города, потом дорожки в отдаленных районах, а уже потом — сложные и дорогостоящие проекты вроде пути из Металлургического района. Там велодорожка планируется вдоль трамвайных путей», — добавила Юлия Красноперова. А я вздохнула с тоской.

Большую часть велоинфраструктуры в ближайшее время будут не строить, а делать. Так называемые быстровозводимые дорожки — это выделение велополосы на существующих магистралях с помощью разметки, столбиков и буферной полосы. Так что в ближайшие два года, согласно схеме, новые велодорожки проявятся вместе с новой разметкой на существующих улицах и магистралях вдоль набережной реки Миасс и на северо-западе города. И исчезнут, как только разметка сотрется.

«Маловероятно, что в 2023—2024 году город сможет построить дорожки с нуля. Поэтому мы предлагаем на этот период пользоваться быстровозводимыми вариантами. Это дорожки, временные, сезонные, на существующих магистралях. Для этого не нужно реконструировать улицу, а нужно лишь переорганизовать дорожное движение на конкретных участках. Для этого есть столичный опыт: здесь наносят временную разметку, ставят столбики. Разумеется, все это должно пройти экспертизу в соответствующих организациях»,— рассказывает Дмитрий Баранов, ведущий транспортный инженер OTS lab.





Обособленные велополосы, по мнению разработчиков плана, должны обслуживать дорожные службы. Для этого им придется закупить специальную малогабаритную технику, что в условиях Челябинска звучит фантастически: чистить снег вокруг столбиков у нас принято лопатами — или не чистить вовсе.

План на 10 лет

Стратегия, нарисованная OTS lab, — это какая-то карта мародеров из «Гарри Поттера», на которой появляется что-то давно не существующее. Например, создатели предлагают уже в 2023 году сделать быстровозводимую дорожку на улице Богдана Хмельницкого на ЧМЗ. Причем по обеим сторонам дороги, а не по проезжей части. Видимо, предполагая нанести соответствующую разметку на тротуар, которого там местами и нет вовсе.

Авторы проекта отмечают, что стратегия — это очень оптимистичный план и маловероятно, что он будет исполнен на сто процентов. Согласно карте, в 2023 году мы получим больше десятка быстровозводимых дорожек.



На фестивале были гости и из Екатеринбурга, рассказывали о своем опыте эксплуатации быстровозводимых полос и разметки

Среди знаковых — еще один участок вдоль набережной, который соединит будущую велодорожку нового сквера у ДС «Юность», прогулочную зону у «Мегаполиса» и велодорожку до Арт-сквера. И еще: велополоса вдоль проспекта Ленина от Театра ЧТЗ до памятника Курчатову в обе стороны и плюс сквозной проезд через Городской бор до Университетской набережной.

Сроки утверждения стратегии в управлении архитектуры не назвали. Ожидается, что это состоится в ближайшее время. А пока карта челябинских веломаршрутов остается красивым проектом на бумаге.