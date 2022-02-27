В Доме архитектора презентовали карту веломаршрутов Челябинска

«На Кировке велодорожка ни к чему», — решили горожане и внесли еще ряд замечаний

26 февраля в Доме архитекторов собрались челябинцы, чтобы обсудить новую карту веломаршрутов, которую разработала петербургская компания OTS Lab по заказу управления архитектуры города. Перед подготовкой итогового варианта горожан попросили познакомиться с проектом и предложить свои варианты маршрутов. На соучастное проектирование в субботу пришло порядка 70 человек.



Маршруты предлагают строить в следующие десять лет. Чтобы создать сеть, каждый год нужно прокладывать по 5-15 километров велодорожек. Документ с планом развития велоинфраструктуры, адресами велопарковок и рекомендациями по их содержанию подготовят к концу марта.

«Мы не можем гарантировать, что наш проект будет реализован. Мы за это не отвечаем. В данный момент мы можем сказать, что в Челябинске ситуация гораздо лучше, чем в других городах, где мы работаем. Удалось собрать рабочую группу из представителей ведомств. Город идет на контакт, готовы работать системно», — рассказывает исполнительный директор OTS Lab Валентина Соловьева.

Это первый вариант карты веломаршрутов, её будут корректировать. Итоговый вариант презентуют в конце марта

Сеть велодорожек охватывает Центральный, Курчатовский, Тракторозаводский, Металлургический и Ленинский, на плане отметили велодорожку в Чурилово и ЖК «Ньютон». Мало велоинфраструктуры в Советском районе, и совсем ничего — в поселке Шагол. Показаны и дорожки, о строительстве которых мэрия заявлял еще два года назад — например, по улице Бейвеля. Её так и нет по-прежнему.

Большая часть отмеченных элементов — это велодорожки, а вот велополос (как на Комсомольском проспекте) совсем мало: на Краснознаменной, Коммуны и на участке Российской.

«Велополос не должно быть много, их нельзя строить на слишком интенсивных и оживленных дорогах, где машины летают на высоких скоростях. Велополосы в таких случаях надо отделить от дороги — поставить столбики, делиниаторы. Но нужно учитывать, что эти элементы могут мешать спецтехнике убирать снег», — объясняет Валентина Соловьева.

После презентации карты горожанам предложили разделиться по районам, изучить планы и исправить их так, как люди считают нужным. Сначала отметить точки притяжения горожан (школы, ТРК, спортплощадки), а потом проложить веломаршруты до них или зачеркнуть неподходящие в первом варианте. После бурного обсуждения состоялась презентация.

«Мы, конечно, приезжаем, изучаем город, но мы не местные, не пользуемся здесь велосипедами. Поэтому особенно важно мнение жителей. У нас была история в другом городе: подготовили карту, сверяем с картой города, все нормально. А люди на встрече заявляют: вот в этой точке дорожка не нужна, там ездить страшно, ходит непонятно кто... Лучше в другом месте сделать дорожку», — рассказывает исполнительный директор OTS Lab Валентина Соловьева.

Многие точки вызвали споры у присутствующих. Например, велодорожка которая ведет в Металлургический район по Свердловскому тракту. Часть горожан отмечает, что это единственный путь в район, а другие считают, что ездить там будет невозможно даже по велодорожке: из-за высокого автомобильного трафика трасса загазована.

Велодорожку предусмотрели и для пешеходной улицы Кирова. Горожане раскритиковали это решение.

«Мы считаем, что велодорожку с Кировки необходимо убрать. Это пешеходная часть, и даже нам, велосипедистам, хотелось бы спокойно ездить. Поэтому предлагаю увеличить количество парковок у пешеходной улицы, а велодорожку сделать на Елькина, и добавить велополосу на III Интернационала», — рассказывают горожане.

В числе предложений также сделать велодорожку с двух сторон набережной — не только по обустроенной части, но и на верхней стороне реки, протянув велотрассу до ЧГРЭС. Как раз в той стороне, у улицы Российской, планируют благоустроить набережную, старт строительства весной 2022 года.

Все выступления представители OTS Lab записали на видео и пообещали учесть при разработке итоговой версии карты.

«У вас широченные дороги, широкие тротуары. Все прекрасно. Потенциал огромный. Тут вопрос в финансировании. Для создания самостоятельных велодорожек нужно реконструировать всю улицу, велодорожка - это не просто полоса, отмеченная краской на асфальте и знаками. Для её строительства нужны деньги и время», — объясняет Валентина Соловьева.

Итоговая версия документа с картой велодорожек появится в свободном доступе. Если администрация одобрит проект и будет ему следовать, на следующем этапе к работе приступят строители-проектировщики.