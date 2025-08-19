Челябинск присоединится к Всероссийской ночи кино 23 августа

В кинотеатрах будут крутить три отечественные новинки

В Челябинске вновь пройдет всероссийская акция «Ночь кино», во время которой несколько кинотеатров будут крутить популярные новинки кинематографа этого года. В столице Южного Урала показы пройдут на трех площадках.

Сеансы начнутся 23 августа и продлятся всю ночь на 24-е. Всего в программе ночи три фильма: «Пророк» (12+) об Александре Пушкине с Юрой Борисовым в главной роли, «Группа крови» (12+) о побеге детей из концлагеря и «Волшебник Изумрудного города» (6+) по мотивам сказки Александра Волкова.

Крутить фильмы будут в парке «Металлург» и киноцентре «Импульс» на ЧМЗ, а также в кинотеатре «Знамя». Вход на все площадки свободный.

Напомним, 30 августа в кинотеатрах Челябинской области будет свободный вход на легендарные картины «Союзмультфильма».