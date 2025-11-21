На Южном Урале каменный мост XIX века признали объектом культурного наследия

Он считается единственной сохранившейся в регионе подобной дореволюционной постройкой

Двухарочный каменный мост через реку Синару в Каслинском округе Челябинской области признан объектом культурного наследия регионального значения. Сооружение 1899 года постройки стало единственным сохранившимся в Челябинской области каменным дореволюционным мостом такой конструкции, сообщили в Госкомитете охраны ОКН.

Мост расположен на территории бывшего села Юго-Конево. Специалисты предполагают, что автором проекта выступил городской архитектор Екатеринбурга Юлий Дютель. Конструкцию возводили нестандартным методом: ее собирали в котловане на берегу, после чего перенаправили русло реки под готовые арки. На строительство из казны выделили 3500 рублей — значительную сумму для конца XIX века.

Постройка вымощена тесаным плитняком и бутом с металлическими связями. В свое время мост проходил по главной улице села, носившей в советское время название Первомайской. На этой улице стояли церковь, больница, школа с интернатом, клуб. К началу XX века село выросло до пяти тысяч жителей, растянувшись на семь километров вдоль реки.

Уникальное сооружение пережило трагические события 1957 года, когда после аварии на химкомбинате «Маяк» все местные жители были переселены, а село уничтожено бульдозерами. Землю перепахивали, церковь, пережившую революцию, взорвали. Мост остался единственным материальным свидетельством существовавшего здесь поселения.

В настоящее время исторический объект находится в 55 метрах от современной автомобильной трассы. Он стал символом памяти о селе, стертом с лица земли.

