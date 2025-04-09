В Челябинске стартовал XIV фестиваль «Денис Мацуев представляет...»

Его открыл гала-концерт с участием симфонического оркестра Челябинской области и московских солистов

На несколько дней Челябинская область превратится в музыкальную столицу страны. Сегодня в Челябинске стартовал XIV фестиваль «Денис Мацуев представляет...» (12+). Он открылся в филармонии выступлением симфонического оркестра Челябинской области и московских солистов.













Гостей и зрителей приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сложно поверить, но вот уже 14-й год подряд Денис радует нас, приезжает, привозит замечательных солистов. И вот уже последние шесть лет делает это вместе с нашим большим Симфоническим оркестром Челябинской области. Сегодня — под управлением Алексея Рубина. У нашего оркестра — много родителей: это Адик Абдурахманов, человек, который создал этот оркестр, это, безусловно, Денис Мацуев, один из отцов-основателей этого оркестра. А я, в силу своих возможностей, сделал так, что этот проект был реализован, и я очень этому рад», — сказал, в частности, Алексей Текслер.





Он поблагодарил Дениса Мацуева за ярких солистов, которые украшают челябинскую сцену, а также за внимание к юным музыкантам и программу «Новые имена».

«Фестиваль — это не только симфонические, джазовые или фортепианные концерты. Денис проводит встречи, мастер-классы, обязательно работает с детьми, с нашей детской филармонией. Это у нас происходит регулярно, и это очень важно для развития наших детей», — добавил глава региона.

Не пропустила такое громкое для Южного Урала событие и общественный деятель Ирина Текслер:





«Я очень рада, что в Челябинской области уже в 14-й раз проходит фестиваль „Денис Мацуев представляет...“ Это, конечно, огромный праздник для всех нас. Нас с Денисом Леонидовичем связывает крепкая дружба: он, по сути, является крестным отцом нашего симфонического оркестра, благодаря ему у нас проходят концерты в „Зарядье“, благодаря его поддержке у нас скоро состоится большой концерт в Dubai Opera — 4 мая. Сейчас, когда практически нет зарубежных гастролей, это очень важно для музыкантов, для нашего молодого оркестра».

Ирина Текслер также отметила, что маэстро Мацуев неизменно поддерживает юные дарования. Не станет исключением и нынешний фестиваль:

«Денис Леонидович большое внимание уделяет нашим юным дарованиям, обязательно во время своих визитов посещает свою подшефную детскую филармонию. В рамках этого фестиваля снова будут вручены премии, стипендии „Новые имена“, кроме того, мы увидим отчетный концерт стипендиатов программы».

Отметим, в этом году концерты фестиваля пройдут также в Миассе, Троицке и Озерске, причем в Миасс Денис Мацуев приедет впервые.

«Коллеги сделали все для того, чтобы рояль необходимого уровня появился в Миассе, и я этому очень рад», — отметил глава региона.

Добавим, уже завтра челябинского зрителя ждет вечер фортепианной музыки — в исполнении маэстро Мацуева прозвучат произведения Баха, Бетховена, Грига, Прокофьева. Завершится фестиваль 13 апреля концертом «От классики до джаза».