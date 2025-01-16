Врач из Челябинска: «Музыка „Битлз“ — это мощный антидепрессант»

Песни ливерпульской четверки спустя десятки лет продолжают делать людей лучше

Казалось бы, где современный Челябинск и где «Битлз». Между тем в столице Южного Урала более десяти лет проходит фестиваль «Весенний Beat». Накануне Всемирного дня The Beatles мы встретились с одним из организаторов фестиваля.

Михаил Гольцфарб живет и работает в Челябинске. Он врач-невролог, глава семьи и лет 60 как битломан в самом лучшем смысле этого слова.





Рабочий кабинет Михаила Давидовича с порога дает представление об увлечении хозяина. Фигурки всех четверых Битлов и очарованного их творчеством поклонника, изображения группы на плакатах, фотографиях, рабочем столе, пазле, значке и даже коврике для компьютерной мыши.

Мельчайшие подробности творчества и жизни «Битлз» Михаил Давидович бережно собирает и хранит. Он издал семь выпусков журнала о группе. Журнал называется Helter Skelter, как одна из песен. В путешествиях по миру он побывал во всех знаковых для «Битлз» местах. Например, был в музеях The Beatles в Ливерпуле, Лондоне, Гамбурге.





В ливерпульском музее Михаил Давидович видел стенд России, среди экспонатов которого есть адресная табличка из Челябинска.

«На русском языке и на английском написано „Бульвар Джона Леннона, Челябинск“, и верблюд наш», — рассказывает Михаил Гольцфарб.

Фото из архива Михаила Гольцфарба

Про попытку назвать одну из челябинских улиц именем Джона Леннона не раз писали южноуральские СМИ. В 2000 году в администрации города даже выпустили соответствующее постановление, которое позднее не было исполнено.

Местные битломаны нашли выход. Табличка «Бульвар Джона Леннона» украшает домик челябинца Виктора Девятова в СНТ «Тракторосад-1».





Фото из архива Михаила Гольцфарба

Часто поклонники группы выбирают в качестве кумира одного из солистов. Для Михаила Давидовича они — единое целое.

«При индивидуальности каждого они очень дополняли друг друга. После распада музыки стало в четыре раза больше, каждый стал выпускать альбомы, по-своему прекрасные. Кроме радости они мне ничего не приносили. Готов слушать и переслушивать, и в радостную минуту, и в какие-то мрачные моменты», — делится мыслями собеседник.

Мы в шутку попросили Михаила Давидовича оценить музыку «Битлз» с точки зрения врача. Как она влияет на здоровье человека.

«Это мощный антидепрессант», — такой был ответ.

Всемирный день The Beatles установлен ЮНЕСКО. Его отмечают 16 января, так как в 1957 году в этот день в Ливерпуле открылся клуб «Каверн», где начинала группа.





В Челябинске же поклонники группы собираются гораздо больше чем раз в год. Они устраивают посиделки в честь дней рождения каждого участника знаменитого квартета.

Заметным культурным событием более 10 лет является фестиваль «Весенний beat». Это не только сам концерт. В течение месяца проходят тематические программы. Например, «Весенняя beat-ва детских хоров», победители которой выступают на гала-концерте, тематическая выставка.

В один из фестивалей Михаил Гольцфарб хотел провести конкурс челябинских двойников Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра.

«Конкурс двойников не смогли провести за отсутствием таковых. Фестиваль же проводим с 2013 года. Поначалу он был с чисто битловской тематикой. Позже расширили до темы битмузыки 60—70-х годов. Как правило, исполняли кавер-группы и солисты. С битловским репертуаром у нас в Челябинске, например, группы Live’R’pool, Rock Is, „Братья Енотовы“ и так далее», — говорит организатор.

Очередной фестиваль намечен на февраль. Каждый год организовать его все сложнее по разным причинам. Все же организаторы рассматривают возможность в 2025 году вновь собрать южноуральских битломанов.

Михаил Гольцфарб уверен, что творчество «Битлз» вечно, как классика. Оно не уйдет вместе с поклонниками.





«Когда был в Нью-Йорке, меня там сосватали на русскоязычное радио. Оно на всю Америку и на всю Канаду идет. Был прямой эфир, тема „Битлз“. Такая атмосфера была приятная, беседа. И они меня спросили: „Как вы считаете, вот с вами, с нами все это уйдет как ностальгия?“ Я в ответ рассказал, как на наши фестивали приходит молодежь. Значит, песни продолжают жить», — говорит Михаил Гольцфарб.