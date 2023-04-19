В сквере у ДС «Юность» закончилось строительство амфитеатра. По замыслу архитекторов, здесь может собираться молодежь, устраивать какие-то свои спонтанные концерты и перформансы.
В администрации города никакой официальной программы под амфитеатр не запланировано.
«Амфитеатр на „Юности“ — это место, где может собираться молодежь, проводить встречи по интересам, лекции, слушать музыку. Никаких официальных культурно-массовых мероприятий в амфитеатрах пока не планируется», — уточнила сотрудник пресс-службы мэрии Ксения Дурманова.
Напомним, амфитеатр должны были открыть еще в прошлом сезоне, когда достроили и сам сквер. Однако подрядчик вовремя на объект не вышел, так что городу пришлось проводить торги повторно. Второй городской амфитеатр Челябинска сделал частный предприниматель из Копейска за 2,7 млн рублей.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Суперстар