В Челябинске у «Юности» открыли новый амфитеатр

Площадка создана для молодежных встреч и спонтанных концертов

«Амфитеатр на „Юности“ — это место, где может собираться молодежь, проводить встречи по интересам, лекции, слушать музыку. Никаких официальных культурно-массовых мероприятий в амфитеатрах пока не планируется»,

— уточнила сотрудник пресс-службы мэрии Ксения Дурманова.