В сквере у ДС «Юность» закончилось строительство амфитеатра. По замыслу архитекторов, здесь может собираться молодежь, устраивать какие-то свои спонтанные концерты и перформансы.

В администрации города никакой официальной программы под амфитеатр не запланировано.

«Амфитеатр на „Юности“ — это место, где может собираться молодежь, проводить встречи по интересам, лекции, слушать музыку. Никаких официальных культурно-массовых мероприятий в амфитеатрах пока не планируется», — уточнила сотрудник пресс-службы мэрии Ксения Дурманова.

Напомним, амфитеатр должны были открыть еще в прошлом сезоне, когда достроили и сам сквер. Однако подрядчик вовремя на объект не вышел, так что городу пришлось проводить торги повторно. Второй городской амфитеатр Челябинска сделал частный предприниматель из Копейска за 2,7 млн рублей.