Уже с 1 мая Исторический музей открывает свое выставочное пространство на крыше. На восточной башне здания «Музей на крыше» работает уже несколько лет. Традиционно там выставляются планшеты с архивными фотографиями, планами застройки города, коллекция пейзажей местных художников.
Кроме того, выставочная крыша часто используется для праздников и особенных мероприятий: музыкальных концертов, краеведческих экскурсий, свадебных прогулок и даже йоги!
Расписание событий в «Музее на крыше» появится на официальном сайте Исторического музея Южного Урала совсем скоро.
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