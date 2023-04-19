В Челябинске для выставок открывается музей на крыше

1 мая в Историческом музее стартует сезон событий под открытым небом

Уже с 1 мая Исторический музей открывает свое выставочное пространство на крыше. На восточной башне здания «Музей на крыше» работает уже несколько лет. Традиционно там выставляются планшеты с архивными фотографиями, планами застройки города, коллекция пейзажей местных художников.



Кроме того, выставочная крыша часто используется для праздников и особенных мероприятий: музыкальных концертов, краеведческих экскурсий, свадебных прогулок и даже йоги!



Расписание событий в «Музее на крыше» появится на официальном сайте Исторического музея Южного Урала совсем скоро.

