В Челябинске начали строительство амфитеатра у ДС «Юность»

Ранее сроки установки объекта несколько раз переносили

В Челябинске начали монтировать амфитеатр у дворца спорта «Юность». На месте огородили площадку, привезли технику, рабочие уже установили часть бетонной конструкции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Амфитеатр будет представлять собой бетонные трибуны с деревянными сиденьями.

Победителем аукциона, в котором участвовали четыре компании, стал индивидуальный предприниматель Игорь Семенов из Копейска. Он предложил выполнить работы за 2,7 миллиона рублей при начальной стоимости 3,9 миллиона рублей.

По последним данным, сдача объекта была намечена на середину марта 2023 года.