В Металлургическом районе начали строить новый сквер. В парковую зону отдыха превратят участок на пересечении улиц Черкасской и Пети Калмыкова. За благоустройство этой территории жители голосовали еще в прошлом году.
Официально стройка начнется 1 мая. Но землю огородили уже сейчас: подрядчик «Газоны Урала» начал выполнять свою часть работ — убирать старые деревья, чтобы потом высадить новые, в том числе и уже большие. На участке работает трактор и рабочие с бензопилами. Деревья сносят не все: на темных спилах видно, что на землю уложили только старые и потенциально аварийные.
Проект благоустройства сквера был представлен в прошлом сезоне и согласован жителями. После некоторых обсуждений архитекторы Центра развития городской среды Челябинска даже меняли исходный проект, добавляя кроме турников для воркаута еще и детскую площадку с песочницей.
По плану сквер будет разделен на несколько частей: спортивную, детскую и спокойную. Главным элементом сквера станет круговая пергола с качелями. Каждая из частей будет обособлена деревьями (яблонями, липами, ивами) и многолетними кустарниками.
«Территория очень оживленная и имеет высокую проходимость, так как находится рядом с общественным транспортом и пешеходными маршрутами. Поэтому в сквере архитекторы предусмотрели разные сценарии использования», — комментировали проект в Центре развития городской среды во время презентации.
Закончить площадку для отдыха должны к 31 июля.
Напомним, новый сквер станет одной из семи городских территорий, которые жители города выбрали для благоустройства в 2023 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Суперстар