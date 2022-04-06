В Челябинске требуют отменить концерт Алены Швец

Певицу обвиняют в ЛГБТ‑пропаганде

В Челябинске активисты общественного движения «Россия Консервативная» пытаются добиться отмены концерта Алены Швец. Накануне на проспекте Ленина у агроинженерной академии члены движения устроили «перформанс»: повесили на дерево манекен с фото Алены.



«Меня зовут Алена Швец, я пропагандирую ЛГБТ вашим детям. 16 апреля у меня концерт в Челябинске»,— написано на манекене.

В соцсетях общественного движения опубликовано обращение к гражданам с просьбой помочь отменить концерт.

«Уважаемые земляки и жители столицы Южного Урала! Просим вас не остаться равнодушными и помочь отменить концерт исполнительницы «Алены Швец», которая в открытую пропагандирует ЛГБТ среди детей и подростков! От вас требуется всего лишь написать обращения по готовому ниже шаблону на данных адресах (далее ссылки на интернет-приемные администрации города, правительства и прокуратуры. — Прим. ред.) — пишут активисты «Россий Консервативной».

В качестве примера ЛГБТ-пропаганды активисты приводят клип певицы «Две девочки». В январе 2022 Саратовский суд постановил заблокировать ролик в России после жалоб «Мужского государства» — движения признано в России экстремистской и запрещенной организацией.

Напомним, что Алена Швец родом из Златоуста, несколько лет назад она переехала в Санкт-Петербург и стала звездой российского инди-рока. Девушка успела выступить на фестивале «Дикая Мята», на шоу «Вечерний Ургант», а в 2020-м вошла в пятерку самых популярных исполнительниц России по версии сервиса Spotify.

Концерт Алены в Челябинске должен был состояться 27 марта в клубе «Галактика», но выступление перенесли на 16 апреля, так как артистка заболела.