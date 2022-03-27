В Челябинске перенесли концерт Алены Швец

Исполнительница заболела накануне выступления

Концерт златоустовской певицы Алены Швец, который должен был состояться сегодня в челябинском клубе «Галактика», переносится на 16 апреля в связи с болезнью исполнительницы. Об этом сообщили на странице Алены Швец в социальной сети «ВКонтакте» днем 27 марта.

«Друзья, в связи с резким ухудшением самочувствия Алены, а также чтобы не подвергать риску ваше здоровье, сегодняшний концерт в Челябинске переносится. Новая дата концерта — 16 апреля. Все билеты действительны!»— говорится в сообщении.

Алена Швец является одной из самых популярных современных исполнительниц. В 2020 году сервис Spotify поставил ее в пятерку самых популярных певиц наравне с Билли Айлиш.

Где еще сегодня можно интересно провести время, смотрите в нашей афише.