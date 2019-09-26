«В разноцветных носках, как и обещала»: уроженка Челябинска выступила в шоу Ивана Урганта

Популярность Алены Швец растет стремительными темпами.

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Еще пару лет назад о том, что юная челябинка Алена Щвец пишет музыку, знали только ее родители. Сегодня у нее уже три собственных альбома, и слава начинает греметь по всей стране. К примеру, накануне 18-летняя исполнительница заняла четыре минуты эфирного времени на федеральном телеканале в шоу «Вечерний Ургант». Алена представила композицию собственного исполнения — «Одуванчики» — и вышла на сцену, как и обещала подписчикам, в разноцветных носках.

«У Алены Швец, недавно вышел альбом — „Проволока из одуванчиков“, клип на одну из композиций снял наш сегодняшний гость Семен Трескунов. У Алены начинается Тур по России», — представил девушку Иван Ургант.

Первая песня появилась в сети в марте 2018 года, тогда никому неизвестную Алену Швец из Челябинска уговорила поделиться творчеством в интернете ее мама. А уже через год она собирала полные залы, а в сети на нее были подписаны сотни тысяч людей.

Юное дарование рассказывает, что петь начала пока училась играть на гитаре по онлайн-урокам. Два года играла на улице, а потом поддалась на уговоры родителей и обнародовала творчество в интернете.

Сейчас Алене 18, она живет в Санкт-Петербурге, у нее три собственных альбома: «Похороните меня за социум», «Когда зацветет сирень» и «Проволока из одуванчиков». В общей сложности только за первые два певица набрала больше пяти миллионов прослушиваний в социальной сети.

Сейчас Алена Швец готовит концерты в Москве и Санкт-Петербурге уже этой осенью.