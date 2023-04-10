В Челябинске состоится единственный киносеанс «Банши Инишерина»

Девять номинаций на «Оскар» в 2023 году, два приза в Венеции и миллионы фанатов

Фильм, снятый по собственному сценарию Мартином Макдона («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), не выходил в широкий прокат в России и идет только в формате кинопоказов и киновечеров для аудитории, ценящей качественное кино.

«Банши Инишерина» — драматичная история двух друзей, живущих на уединенном ирландском острове. По отзывам кинокритиков, это фильм, в котором Макдона ответил на все вопросы, которые задают себе и друг другу наши современники, причем эти ответы были актуальны и сто лет назад, и будут актуальны, пока жив человек.



«Из камерной истории двух друзей, пусть абсурдной и комедийной, Макдона достает историю, в которой есть ответы на все вопросы о том, что происходит в мире. Вот просто на все. В том числе о том, что и почему происходит сейчас в России. Это чеховский уровень драматургии. Это лучше всего, что когда-либо делал Макдона. Тем, кто хоть немного интересуется кино, уж точно нельзя его пропустить», — так отрекомендовал фильм режиссер Роман Прецер.

Кинопоказ состоится в киноцентре «Победа» во вторник, 11 апреля (здесь по вторникам обычно просмотр и обсуждение культовых фильмов). Картина идет на английском языке с русскими субтитрами.

