Всероссийский форум молодых писателей пройдет в Челябинске и Сатке

На Южный Урал приедут литераторы из Москвы, Петербурга, Новосибирска и еще десятка городов

14 и 15 апреля в Челябинске состоится Всероссийский форум молодых писателей, который соберет поэтов, прозаиков, драматургов, а также критиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Кемерова, Калуги, Великого Новгорода, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Краснодара, Донецка, Сыктывкара, Омска, Екатеринбурга.

Литературное мероприятие включает в себя III научно-практическую Конференцию и XIII Совещание молодых писателей на площадке Челябинского института культуры. В рамках конференции кроме пленарного заседания пройдут четыре творческие лаборатории.

16 апреля участники писательского форума отправятся в Сатку, чтобы встретиться с читателями в ДК «Строитель». В программе форума — литературный концерт «Созвездие в Сатке», встреча мастеров и лауреатов форума, книжная выставка-ярмарка. Вход свободный.

Челябинским форумом открывается новый проект Совета молодых литераторов Союза писателей России — Содружество всероссийских литературных фестивалей.