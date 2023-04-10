В Челябинском театре кукол состоится киносеанс

Зрителям продемонстрируют видеозапись спектакля «Из жизни насекомых» (1985)

Челябинский театр кукол имени Вольховского 15 апреля проводит кинопросмотр спектакля «Из жизни насекомых» — дипломной работы выпускника Щукинского училища, ныне художественного руководителя театра «Манекен» Юрия Бобкова.

— Юрий Иванович! Вы меня, наверное, не узнали? Я Сверчок! — с такими словами главный режиссер Театра кукол Александр Борок обратился к Юрию Бобкову на церемонии поздравления театра «Манекен» с 60-летием.

— Ну что ты, Санек! Конечно, я тебя узнал! — не растерялся Бобков.



В 1985 году Юрий Бобков ставил кукольный дипломный спектакль, в котором несколько ролей сыграл будущий главный режиссер Театра кукол. Борок анонсировал новый формат театральных событий — кинопросмотр.

«Мы нашли видеозапись этой спектакля и приглашаем друзей, коллег и вообще всех, кто хочет, в наш импровизированный кинозал на малой сцене, чтобы вместе посмотреть и вспомнить, с чего начинал свой творческий путь знаменитый режиссер и художественный руководитель театра «Манекен». Видеопоказ станет продолжением нашего поздравления театра «Манекен» с юбилеем», — комментирует Александр Борок.

В анонсе отмечается, что ироничный, смелый музыкальный спектакль «Из жизни насекомых» стал событием в 1985 году и сегодня поражает своей актуальностью и остротой. После просмотра планируется поговорить с авторами и участниками спектакля и вспомнить, как спектакль повлиял на их творческое становление. В частности, запланирован телемост с Прагой, где сейчас живет композитор Николай Якимов, который благодаря этой постановке связал свою жизнь с театром, а в процессе работы научил всех актеров играть на разных музыкальных инструментах.

Вход свободный (по записи в ВК-паблике Театра кукол), начало — в 15:30. 18+







